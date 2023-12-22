Son zamanların en büyük operasyonu! İstanbul'da zehir tacirlerine 250 milyon liralık darbe!

İstanbul'da, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı eş zamanlı operasyonla zehir tacirlerine ağır darbe vuruldu. 6 zehir taciri yakalandığı operasyonda değeri 250 milyon lira olan 12 milyon 800 bin adet uyuşturucu ele geçirildi.

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Son zamanların en büyük operasyonu! İstanbul'da zehir tacirlerine 250 milyon liralık darbe!

İstanbul'da, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla 6 zehir taciri yakalandı. Operasyonda değeri 250 milyon lira olan 12 milyon 800 bin adet uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Esenyurt ve Bahçelievler'de bulunan 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Uyuşturucu madde ticareti yapan suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda; kaçak ilaç imalathanesi, yeşil reçeteye tabi çok sayıda ilaç, basım makineleri, yüklü miktarda uyuşturucu ilaç hammaddesi, ilaç ambalajları ile ilaç kutuları ele geçirildi. Operasyon sonucu 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Son zamanların en büyük operasyonu! İstanbul'da zehir tacirlerine 250 milyon liralık darbe!

4 AYLIK TAKİP SONUCUNDA 6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Bürosunun koordinesinde 4 ay süren takibi sonucu, şüphelilerin uyuşturucu madde etkisi doğuran ilaçlar ile uyarıcı etkiye sahip ilaçların üretim, depolama ve paketleme işlemlerini yaptıkları ve İstanbul ili başta olmak üzere Türkiye'ye dağıtarak piyasaya sürdükleri tespit edildi.

Son zamanların en büyük operasyonu! İstanbul'da zehir tacirlerine 250 milyon liralık darbe!

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER SERGİLENDİ

Operasyonlarda ele geçirilen çok sayıda uyuşturucu madde ve bu maddelerin üretim ile paketlenme aşamalarında kullanılan materyaller İstanbul İl jandarma Komutanlığının Balmumcu Kışlası'nda sergilendi. Operasyonlarda Jandarma personelinin yardımcısı olan Atlas ve Pati isimli özel eğitimli köpekler de sergide hazır bulundu.

Son zamanların en büyük operasyonu! İstanbul'da zehir tacirlerine 250 milyon liralık darbe!
Eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alınan 6 şüpheli adli makamlara sevk edilirken, örgütle bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğü öğrenildi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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