Bağcılar’da başıboş köpek saldırısı! Yolda yürüyen vatandaş 4 dört köpeğin saldırısından kaçamadı!

Bağcılar’da yolda yürüyen vatandaş başıboş 4 köpeğin saldırısına uğradı. Köpeklerin saldırısından kaçamayan vatandaş bacağından yaralandı.

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Bağcılar’da başıboş köpek saldırısı! Yolda yürüyen vatandaş 4 dört köpeğin saldırısından kaçamadı!

Bağcılar’da başıboş gezen sokak köpekleri bir kişiyi ısırdı. Köpeklerin ısırdığı kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken yoldan geçen 3 kişiye daha saldıran köpekler, olay yerine gelen belediye ekipleri tarafından uyuşturucu iğne ile uyutulduktan sonra hayvan barınağına götürüldü.

4 KÖPEĞİN SALDIRISINA UĞRAYAN ŞAHIS BACAĞINDAN YARALANDI

Olay, öğle saatlerinde Bağcılar Güneşli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Naci Çalışkan isimli vatandaş caddede yürüdüğü sırada cadde üzerinde bekleyen 4 başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan talihsiz adam bu sırada cadde üzerinde kazaya müdahale eden polis ekiplerinden yardım istedi. Polis ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve Bağcılar Belediyesi Veteriner müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Pantolonu yırtılan ve bacağı köpekler tarafından ısırılan adam ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Bağcılar’da başıboş köpek saldırısı! Yolda yürüyen vatandaş 4 dört köpeğin saldırısından kaçamadı!

Bu sırada caddeden geçmekte olan 3 kişiye daha köpekler saldırırken vatandaşlar köpeklerin saldırısından son anda yara almadan kurtuldu. Bir süre sonra olay yerine gelen Bağcılar Belediyesi’ne bağlı veteriner ekipleri köpekleri yakalamak için çalışma başlattı. Çalışkan’ı ısıran köpeği uyuşturucu iğne vurarak etkisiz hale getiren belediye ekipleri köpeği daha sonra karantina için belediyeye ait hayvan barınağına götürdü. Ekipler diğer köpekleri yakalamak için de çalışma başlattı.

Bağcılar’da başıboş köpek saldırısı! Yolda yürüyen vatandaş 4 dört köpeğin saldırısından kaçamadı!

Bacağından ısırılan Naci Çalışkan, “Ben yolda yürüyordum birdenbire köpekler saldırdı. Üstümü başımı parçaladılar. Belediye ekipleri şimdi gelecekler köpekleri teşhis edip hastaneye götüreceklermiş” diye konuştu.
Öte yandan köpek saldırısından son anda yara almadan kurtulan bir başka vatandaş ise “Ben ilk defa bu yoldan gidip geliyorum ilk defa saldırdılar normalde bu köpekler hep buradaydı. Durduk yere gelip saldırdılar bende şaşırdım” dedi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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