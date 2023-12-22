LPG’li lüks cip cayır cayır yanarak hurdaya döndü!

Tekirdağ Ergene'de trafiğin ortasında seyir halindeyken bir anda motor kısmından çıkan yangın lüks cipi alev topuna çevirdi. Diğer sürücülerin uyarısı ile sürücüsü tarafından emniyet şeridine çekilen cip itfaiye gelene kadar kül oldu.

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LPG’li lüks cip cayır cayır yanarak hurdaya döndü!

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde seyir halindeyken motor kısmı tutuşan araç alev alev yanarak hurdaya döndü. Olayda yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
Olay, Çorlu-Ergene çevreyolu üzeri Yeşiltepe - Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Marmaracık Mahallesi istikametine seyir halinde Emrah Saltan idaresindeki 34 CIS 304 plakalı LPG’li cipin motor kısmından dumanlar yükseldi. Sürücüler tarafından uyarılan Emrah Saltan, yol kenarına park ettiği aracından inip uzaklaştı.

LPG’li lüks cip cayır cayır yanarak hurdaya döndü!

Alevlerin yükselmesinin ardından kısa sürede araç alev topuna döndü.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Olayda yaralanan olmazken araç hurdaya döndü.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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