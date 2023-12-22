LPG’li lüks cip cayır cayır yanarak hurdaya döndü! Tekirdağ Ergene'de trafiğin ortasında seyir halindeyken bir anda motor kısmından çıkan yangın lüks cipi alev topuna çevirdi. Diğer sürücülerin uyarısı ile sürücüsü tarafından emniyet şeridine çekilen cip itfaiye gelene kadar kül oldu.