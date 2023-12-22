Damla Ersubaşı gözyaşlarıyla anlattı: Kumar oynadık, uyuşturucu kullandım

Damla Ersubaşı öyle itiraflar yaptı ki! Kumar oynadığını ve uyuşturucu kullandığını söyledi.

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Damla Ersubaşı gözyaşlarıyla anlattı: Kumar oynadık, uyuşturucu kullandım

Sihirli Annem dizisinde Tuğçe rolüyle hayatımıza giren oyuncu Damla Ersubaşı, sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile gündeme bomba gibi düştü.

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Ersubaşı'nın "Uyuşturucu içtim, uyuşturucu batağına düştüm, kumar oynadım" şeklindeki sözleri çok konuşulmuştu.

Sihirli Annem'deki Tuğçe karakteriyle Damla Ersubaşı hayatımıza girdi.Damla Ersubaşı, sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile çok konuşulmuştu.

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Eski eşi ile çalkantılı bir evlilik ve ayrılık süreci yaşadı.

Ersubaşı, videoda kumar oynadığını ve uyuşturucu kullandığını kabul etti.

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