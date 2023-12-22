Damla Ersubaşı gözyaşlarıyla anlattı: Kumar oynadık, uyuşturucu kullandım

Sihirli Annem dizisinde Tuğçe rolüyle hayatımıza giren oyuncu Damla Ersubaşı, sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile gündeme bomba gibi düştü.

Ersubaşı'nın "Uyuşturucu içtim, uyuşturucu batağına düştüm, kumar oynadım" şeklindeki sözleri çok konuşulmuştu.

Sihirli Annem'deki Tuğçe karakteriyle Damla Ersubaşı hayatımıza girdi.Damla Ersubaşı, sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile çok konuşulmuştu.

Eski eşi ile çalkantılı bir evlilik ve ayrılık süreci yaşadı.

Ersubaşı, videoda kumar oynadığını ve uyuşturucu kullandığını kabul etti.