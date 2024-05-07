Çektiği klip başına dert açmıştı! Nihat Doğan 2 yıl önce evlendiği Arzu Doğan ile boşanıyor

Türk Halk Müziği sanatçısı ünlü türkücü Nihat doğan 2 yıl önce aile arasında kıyılan nikah ile evlendiği eşi Arzu Doğan, ile anlaşarak boşanma kararı aldığı belirtildi.

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Çektiği klip başına dert açmıştı! Nihat Doğan 2 yıl önce evlendiği Arzu Doğan ile boşanıyor

Nihat Doğan, İranlı hayranı Arzu Doğan ile iki yıl önce evlenmiş, çift kısa bir süre sonra da oğullarına kavuşmuştu.

2 YIL ÖNCE AİLE ARASINDA DÜZENLENE SADE TÖRENLE EVLENMİŞLERDİ

Aramızda Kalmasın'ın haberine göre, çiftin mutluluğu kısa sürdü. Evleri ayıran ikili anlaşmalı olarak boşanmaya karar verdi

Çektiği klip başına dert açmıştı! Nihat Doğan ile 2 yıl önce evlendiği Arzu Doğan'ın boşanıyor.

NAFAKADA ANLAŞTILAR

İkili nafaka ve tazminatta anlaştı. Nihat Doğan eşi ve oğlunun oturması için bir evin tapusunu verdi.

Nihat Doğan ve eşi geçtiğimiz aylarda da ayrılık haberleriyle gündeme gelmişti.

“Aman Güzel Yavaş Yürü” türküsüne bikinili mankenlerle çektiği klip, Arzu Doğan'ın tepkisini çekmiş ve evi terk etmişti.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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