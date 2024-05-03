Polis aracına arkadan çarptı! Bakın aracın içinden çıkan o ünlü kimmiş?

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda, görevli polis memuru idaresindeki sivil araca arkadan çarpan ünlü sanatçıya, Karayolları Trafik Kanunu’nun ‘Takip Mesafesi’ maddesince takip mesafesi kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle idari işlem uygulandı. Bakın o ünlü kim çıktı...

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Polis aracına arkadan çarptı! Bakın aracın içinden çıkan o ünlü kimmiş?

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sabah saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı’nda İstanbul Emniyet Müdürlüğü envanterinde bulunan ve görevli polis memuru idaresindeki sivil araca arkadan çarptı. Tilbe hakkında ‘takip mesafesi’ kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle idari işlem yapıldı.

Polis aracına arkadan çarptı! Bakın aracın içinden çıkan o ünlü kimmiş!

Kaza, Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı TEM Bağlantı yolunda sabah saat 07.40 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, aracıyla seyir halinde olan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, aynı istikamette seyir halinde olan İstanbul Emniyet Müdürlüğü envanterinde bulunan ve görevli polis memuru idaresindeki sivil aracın arka kısmına çarptı.

Polis aracına arkadan çarptı! Bakın aracın içinden çıkan o ünlü kimmiş!

Kaza nedeniyle araçlarda maddi hasar meydana geldi. Yıldız Tilbe hakkında, Karayolları Trafik Kanunu’nun ‘Takip Mesafesi’ maddesince takip mesafesi kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle idari işlem uygulandı.

Polis aracına arkadan çarptı! Bakın aracın içinden çıkan o ünlü kimmiş!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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