Polis aracına arkadan çarptı! Bakın aracın içinden çıkan o ünlü kimmiş? Sabiha Gökçen Havalimanı’nda, görevli polis memuru idaresindeki sivil araca arkadan çarpan ünlü sanatçıya, Karayolları Trafik Kanunu’nun ‘Takip Mesafesi’ maddesince takip mesafesi kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle idari işlem uygulandı. Bakın o ünlü kim çıktı...