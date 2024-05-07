Apple etkinliğinde yeni ürünler tanıtıldı: iPad Pro, iPad Air ve daha fazlası…

Apple etkinliği ile yeni iPad modellerini tanıttı. Kısa kenar yerine uzun kenarda FaceTime kameraları gibi bazı önemli yükseltmeler var. Tıpkı masaüstü Pro XDR Ekranı gibi HDR'de 1.600 nit (ve SDR'de 1.000 tam ekran) en yüksek parlaklığa ulaşabilen yeni Ultra Retina XDR OLED ekranlar var.

YENİ TANITIM VE YENİ ÜRÜNLER

Yeniden tasarlanan iPad serileri tam profesyonellere hitap ediyor. Uzun zamandır beklenen OLED ekranlar sayesinde benzer 11 ve 13 inç boyutlarında olsa da artık daha ince.

Tandem OLED olarak adlandırılan iki OLED paneli birleştiriyorlar. Apple buna Ultra Retina XDR diyor. Masaüstü ekranlarında olduğu gibi, Apple'ın parlamasız katmanı olan bir Nano Doku seçeneği var.

Pro ile bir M4 yongası piyasaya sürülüyor ve M3'ü atlıyor. Ancak yeni OLED ekranları sürmeyi amaçlayan yeni ekran teknolojisini içeren daha hızlı bir sürüm gibi görünüyor. Aksi takdirde, dört performans çekirdeği, altı verimli çekirdek ve 10 GPU çekirdek kalıbı ve (gerektiğinde) ile M3-nesil 3nm teknolojisini kullanıyor.

YENİ APPLE PENCİL

Yeni Apple Pencil Pro, sıkma ve bükülmeye yanıt veren dokunsal geri bildirime sahip daha iyi bir sensöre sahiptir; Barrel Roll adı verilen ikincisi, fırçaları yeniden şekillendirmek için bükülebilir. Squeeze, bağlam menülerini açar ve Find My'i destekler. Kalem, yeni Airs ve yeni Pros tarafından destekleniyor.