Yatırım şirketi Animoca Brands, blok zinciri geliştirme planlarını paylaştı

Blockchain yatırım şirketi Animoca Brands, çatısı Non-fungible Token (NFT) koleksiyonu olan Mocaverse'in geçirdiği büyük yüz germeyi duyurdu. Yeni gelişmenin merkezinde, Merkezi Olmayan Uygulamalar (DAPp'ler) ve zincirler arasında birlikte çalışabilirliğin geliştirilmesi yer alıyor.

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ANİMOCA BRANDS BİR ZİNCİR BAŞLATACAK

Web3.0 grubuna göre, topluluğu Animoca ekosistemi için bir zincir geliştirmesi için birkaç talepte bulundu. Animoca Brands kurulduğundan beri zincir ve ekosistemden bağımsız olduğunu iddia ediyor. Birkaç yıldır firma, Web3.0 ekosistemini desteklemek için farklı kuruluşlara bir dizi yatırım yaptı.

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ANİMOCA MARKALARI WEB3.0'I GELİŞTİRMEYİ DÖRT GÖZLE BEKLİYOR

Moca ağına daha fazla iş ortağı ve kullanıcının katılacağına dair beklentiler var. Bu olduğunda, paylaşılan kaynak kullanılabilirliğinde bir artışa yol açabilir.

Ayrıca, birincil yararlanıcı olarak adlandırılan toplulukla yeni değer oluşumunu tetikleyebilir. Birlikte çalışabilir altyapı ağının yanı sıra, Animoca Brands, Web3.0 ekosisteminin iyileştirilmesini zorlamak için diğer gelişmelerle de ilgili.

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