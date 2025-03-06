Son dakika! Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi: Fenerbahçe - Galatasaray eşleşti!

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kura çekimi yapıldı. Kupada Galatasaray, Fenerbahçe ile eşleşti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kura çekimi gerçekleştirildi.

Kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

Kulüp yetkililerinin katılımıyla saat 14.30'da çekilen kurada önce çeyrek final eşleşmeleri sonra ise yarı final eşleşmeleri belirlendi.

İşte Çeyrek final eşleşmeleri:

Trabzonspor - Sipay Bodrum FK

Konyaspor - İskenderunspor

Fenerbahçe - Galatasaray

Beşiktaş - Göztepe

Tek maç eleme usulüne göre seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak çeyrek final maçları, 1, 2, 3 Nisan tarihlerinde yapılacak.

Yarı final maçları 22, 23 veya 24 Nisan'da organize edilecek kupanın finali ise 14 Mayıs'ta oynanacak.

Son dakika! Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi: Fenerbahçe - Galatasaray eşleşti!

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