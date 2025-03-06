Özcan Deniz adliye çıkışı açıklama yaptı: Ailesine ateş püskürdü!

"SADECE İNTİFA HAKKI SAHİBİYİM"

İnşaat sahibinin kendisi değil abi Ercan Deniz olduğunu belirten Deniz "Ben sadece intifa hakkı sahibiyim. Evde oturan kişi olarak inşaatın ruhsata aykırı taraflarının varlığından belediyenin ihtarlarıyla haberdar oldum" açıklamasını yaptı.

"Bu, inşaatın yapan firmanın sorumluluğundadır, bunları düzeltin diye Deniz Film'e ihtarname çektim. Maalesef buna hiçbir dönüş olmadı." şeklinde konuşan Deniz, daha sonra belediyeye giderek yasal yollarla yapı tadilat ruhsatı talebinde bulunduğunu ifade etti.