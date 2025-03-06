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Özcan Deniz adliye çıkışı açıklama yaptı: Ailesine ateş püskürdü!

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Özcan Deniz adliye çıkışı açıklama yaptı: Ailesine ateş püskürdü!
Özcan Deniz adliye çıkışı açıklama yaptı: Ailesine ateş püskürdü! "Başaramayacaksınız" İşte, o ilginç açıklamalar...
Özcan Deniz adliye çıkışı açıklama yaptı: Ailesine ateş püskürdü! 1 19

Özcan Deniz adliye çıkışı açıklama yaptı: Ailesine ateş püskürdü! "Başaramayacaksınız" İşte, o ilginç açıklamalar...

Özcan Deniz adliye çıkışı açıklama yaptı: Ailesine ateş püskürdü! 2 29

İmar kirliliğine neden olmak suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan şarkıcı Özcan Deniz ifade verdi. Çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Deniz, "Orası yıkılsa dahi ben orada çadır kurup oturacağım." ifadesini kullandı. Ünlü şarkıcı daha sonra sosyal medya hesabından abisine ateş püskürdü.

Özcan Deniz adliye çıkışı açıklama yaptı: Ailesine ateş püskürdü! 3 39

Ailesiyle büyük bir gerilim yaşayan şarkıcı Özcan Deniz hakkında, İstanbul Sarıyer'de sit alanı içerisinde bulunan arazideki üç villaya eklemeler yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

Özcan Deniz adliye çıkışı açıklama yaptı: Ailesine ateş püskürdü! 4 49

"İmar kirliliğine neden olma" ve "Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından soruşturma açılan Deniz'e ait Sarıyer Uskumruköy'de sit alanı olan arazideki üç villaya, ruhsatsız ve izinsiz havuz ile ilave kapalı alan yapıldığı, garaj kısmının yaşam alanına çevrildiği ortaya konuldu.

Özcan Deniz adliye çıkışı açıklama yaptı: Ailesine ateş püskürdü! 5 59

ADLİYEDE İFADE VERDİ

Ünlü isim bugün konuyla ilgili Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı İmar Suçları Soruşturma Bürosu'na giderek ifade verdi.

Daha sonra adliye önünde açıklama yaptı.

Özcan Deniz adliye çıkışı açıklama yaptı: Ailesine ateş püskürdü! 6 69

"SADECE İNTİFA HAKKI SAHİBİYİM"

İnşaat sahibinin kendisi değil abi Ercan Deniz olduğunu belirten Deniz "Ben sadece intifa hakkı sahibiyim. Evde oturan kişi olarak inşaatın ruhsata aykırı taraflarının varlığından belediyenin ihtarlarıyla haberdar oldum" açıklamasını yaptı.

"Bu, inşaatın yapan firmanın sorumluluğundadır, bunları düzeltin diye Deniz Film'e ihtarname çektim. Maalesef buna hiçbir dönüş olmadı." şeklinde konuşan Deniz, daha sonra belediyeye giderek yasal yollarla yapı tadilat ruhsatı talebinde bulunduğunu ifade etti.

Özcan Deniz adliye çıkışı açıklama yaptı: Ailesine ateş püskürdü! 7 79

Durumu savcılığa da anlattığını söyleyen ünlü isim "Orası yıkılsa dahi ben orada çadır kurup oturacağım. Orası benim çocuğumun hakkıdır, hukukudur, emeğimdir, kimse de onu yiyemez." şeklinde konuştu.

Özcan Deniz adliye çıkışı açıklama yaptı: Ailesine ateş püskürdü! 8 89

Deniz daha sonra sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptı.

Aile üyeleri tarafından kendisine 'Kardeş, evlat ve abi' gibi sıfatlar yerine 'Sıfır, düşman ve rakip' gibi sıfatların uygun görüldüğünü yazan şarkıcı şunları not düştü:

Özcan Deniz adliye çıkışı açıklama yaptı: Ailesine ateş püskürdü! 9 99

"Adımın karşısına koyamadığınız sıfatları benden de beklemeyin artık. Beni evlat, kardeş görmeyip rakip olarak görüp yaptığınız düşmanlıkların ayıbıyla, günahıyla yaşayın. Bugün evimi başıma yıkmaya, yuvamı dağıtmaya çalışan sizleri Allah'a havale etmiyorum, Allah'a emanet ediyorum. Haklının acelesi yoktur. Sabırlıyım. Ve de başaramayacaksın!"

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