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Son dakika: Merkez bankası faiz indirimini açıkladı!

Son dakika: Merkez bankası faiz indirimini açıkladı: %42,5 indirime gitti...

Son dakika: Merkez bankası faiz indirimini açıkladı!
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Son dakika: Merkez bankası faiz indirimini açıkladı!

Merkez bankası faizi: %42,5' e indirdi...

Merkez Bankası yılın ikinci toplantısında politika faizini beklentilere paralel 250 baz puan düşürerek yüzde 42,5'e çekti. Böylece Merkez Bankası art arda üç indirimle faizi toplam 750 baz puan indirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplandı.

Ocak ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 47,50'den 45'e düşürülmüştü.

Son dakika: Merkez bankası faiz indirimini açıkladı!

YILSONU İÇİN FAİZ TAHMİNİ YÜZDE 30,25

26 katılımcının yıl sonu politika faizi beklentisi medyanda yüzde 30,5 oldu. Tahminler yüzde 27,5 ile yüzde 35 arasında 7,5 puanlık bir bantta değişiklik gösterirken, ortalama beklenti yüzde 30,9'a işaret etti. Yüzde 30'un altında faiz bekleyen katılımcı sayısı yalnızca iki.

ARALIK AYINDA FAİZ İNDİRİMİ BAŞLADI

Politika faizi 2024'te 9 ay boyunca yüzde 50 seviyesinde kaldıktan sonra yılın son toplantısında 250 baz puanlık indirimle yüzde 47,5 seviyesine çekilmişti.

ULUSLARARASI KURUMLARIN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

Morgan Stanley 250 baz

Goldman Sachs 250 baz

Deutsche Bank 250 baz

JpMorgan 250 baz

Barclays 250 baz

Citi Bank 250 baz

BofA 250 baz

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