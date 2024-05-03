Güncel altın fiyatları ne kadar, Bugün altın kaç TL? 3 Mayıs güncel gram çeyrek altın fiyatları Yatırım araçları arasında en değerli eve en çok kazandıran Altın yine kazandırmaya devam ediyor. Peki bugün güncel altın fiyatları ne kadar, gram ve çeyrek altın ne kadar, ons altın ne kadar? İşte 3 Mayıs 2024 Cuma güncel altın fiyatları.