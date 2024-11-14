Son dakika! Yenikapı metro istasyonunda hareketli dakikalar: Ulaşıma kapatıldı!

Son dakika! Yenikapı metro istasyonunda yangın çıktı. Çıkan yangın sebebiyle istasyon ulaşıma kapatıldı.

Yenikapı metro istasyonunda yangın çıktı. İstasyonun geçici bir süre için kapatıldığı duyuruldu.

Konuyla ilgili Metro İstanbul'dan açıklama yapıldı.

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Yenikapı istasyonunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangınla birlikte durak içerisinde oluşan yoğun dumandan yolcular etkilenirken, istasyon seferlere kapatıldı.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, 'M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Yenikapı istasyonu geçici bir süre için işletmeye kapatılmıştır. Seferler Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır.' denildi.

Açıklamada, Yenikapı-Vezneciler istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile ring seferi yapılacağı kaydedildi.

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