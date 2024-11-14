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Meteoroloji'den 3 il için kuvvetli yağış uyarısı! Sel ve su baskınlarına dikkat! 14 Kasım 2024 Perşembe hava durumu ve sıcaklıkları

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Meteoroloji'den 3 il için kuvvetli yağış uyarısı! Sel ve su baskınlarına dikkat! 14 Kasım 2024 Perşembe hava durumu ve sıcaklıkları
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke geneli havaların iyice soğuduğu bu günlerde İzmir, Balıkesir ve Bursa illerini Kuvvetli yağış nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı uyarılarda bulundu. Peki bugün hava durumu nasıl olacak? İşte 14 Kasım 2024 Perşembe bölgelerimizde illerimizde ve denizlerimizde hava durumu ve sıcaklıkları.
Meteoroloji'den 3 il için kuvvetli yağış uyarısı! Sel ve su baskınlarına dikkat! 14 Kasım 2024 Perşembe hava durumu ve sıcaklıkları 1 110

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz ile Eskişehir ve Ankara'nın kuzeyinin sağanak sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir’in kuzey ve iç kesimleri ile Balıkesir ve Bursa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Balıkesir’in batısı ve İzmir’in kuzey ilçeleri ile akşam saatlerinden sonra İzmir'in iç kesimleri ile Balıkesir ve Bursa'da yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı(sel ve su baskını, kıyılarda yıldırım, trafikte aksamalar vb.)dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

Meteoroloji'den 3 il için kuvvetli yağış uyarısı! Sel ve su baskınlarına dikkat! 14 Kasım 2024 Perşembe hava durumu ve sıcaklıkları 2 210

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; zamanla Balıkesir ve Bursa'da yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Meteoroloji'den 3 il için kuvvetli yağış uyarısı! Sel ve su baskınlarına dikkat! 14 Kasım 2024 Perşembe hava durumu ve sıcaklıkları 3 310

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları ile zamanla kuzeyinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir’in kuzey ilçeleri ile gece iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 21°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey ilçeleri ile gece iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

Meteoroloji'den 3 il için kuvvetli yağış uyarısı! Sel ve su baskınlarına dikkat! 14 Kasım 2024 Perşembe hava durumu ve sıcaklıkları 4 410

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 25°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji'den 3 il için kuvvetli yağış uyarısı! Sel ve su baskınlarına dikkat! 14 Kasım 2024 Perşembe hava durumu ve sıcaklıkları 5 510

İÇ ANADOLU

Parçalı zamanla kuzeybatısı çok bulutlu, gece Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batısı ile Çankırı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece kuzey ve batısı sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 16°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 16°C
Parçalı bulutlu

Meteoroloji'den 3 il için kuvvetli yağış uyarısı! Sel ve su baskınlarına dikkat! 14 Kasım 2024 Perşembe hava durumu ve sıcaklıkları 6 610

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 17°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 13°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 14°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

Meteoroloji'den 3 il için kuvvetli yağış uyarısı! Sel ve su baskınlarına dikkat! 14 Kasım 2024 Perşembe hava durumu ve sıcaklıkları 7 710

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu zamanla Orta Karadeniz'in çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 17°C
Parçalı bulutlu

Meteoroloji'den 3 il için kuvvetli yağış uyarısı! Sel ve su baskınlarına dikkat! 14 Kasım 2024 Perşembe hava durumu ve sıcaklıkları 8 810

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 7°C
Az bulutlu

KARS °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 15°C
Az bulutlu

VAN °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji'den 3 il için kuvvetli yağış uyarısı! Sel ve su baskınlarına dikkat! 14 Kasım 2024 Perşembe hava durumu ve sıcaklıkları 9 910

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji'den 3 il için kuvvetli yağış uyarısı! Sel ve su baskınlarına dikkat! 14 Kasım 2024 Perşembe hava durumu ve sıcaklıkları 10 1010

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Batı Karadeniz sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyi güneydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Kuzey Ege'nin kuzeyi yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı yer yer 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az yer yer çok bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi

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