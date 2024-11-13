1 Ocak'tan itibaren başlıyor! 3 bin lira ve üstü alışverişlerde geçerli olacak

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayınlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", yürürlüğe girdi.

Bakanlık tarafından bildirildiği gibi, tebliğ, vergi mükellefleri tarafından kullanılan ancak henüz elektronik belge olarak düzenlenemeyen gider pusulasının elektronik olarak düzenlenmesini kolaylaştırmak ve yaygınlaştırmak için tarafların belgeyi imzalamak yerine elektronik olarak veya iletişim araçları yoluyla bilgilerini doğrulamak için ıslak imza kullanmasına izin veriyor.

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Benzer şekilde, tarafların müstahsil makbuzunun ıslak imzayla imzalanması yerine bilgilerini iletişim araçları veya elektronik ortamda doğrulamasına izin verildi. Bu, belgenin yaygınlaşması ve kolaylaştırılması için yapıldı.

E-DEKONT DÜZENLENECEK

Finansman ve tasarruf finansman şirketleri, ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları, banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi işlemlerine istinaden e-dekont düzenleme yetkisine sahiptir.

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1 Ocak 2026'ya kadar, e-fatura ve e-arşiv fatura uygulamasına dahil olmayan mükellefler tarafından düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplamının 3 bin lirayı aşması halinde, tutarına bakılmaksızın e-arşiv fatura olarak düzenlenmesi zorunludur. Bu, hem muhasebe ve beyan süreçlerinin hızlandırılması hem de risk analiz çalışmalarının iyileştirilmesi amacıyla yapılacak.