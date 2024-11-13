Yasa dışı bahiste operasyonlar devam ediyor! 6 isme yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme kaydedildi.



Yasa dışı bahis soruşturması nedeniyle altı kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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Aydoğan Duru, Ramiz Nurçin, Umut Karahan, Batuhan Kesgin, Cenk Pekkan ve Ünal Orhan hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ünal Orhan ve Cenk Pekkan yurt dışında olduğu bildirildi.



İBRAHİM YILMAZ'IN HESABINA ERİŞİM YASAĞI GELDİ



Soruşturmanın bir parçası olarak tutuklanan sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz'ın hesabına erişim sağlanamıyor.

DÜN DE 8 HESAP ERİŞİME ENGELLENMİŞTİ

Soruşturmayı yürüten savcılık, bazı şüphelilerin sosyal medya hesaplarına erişimlerinin engellenmesini talep etti.

Hakimlik davayı inceledikten sonra karar verdi. Sosyal medya hesaplarına erişmek yasaklandı.

Esma Sözen, Soner Kabakçı, Emirhan Karuç, Sefa Caner Sarıçam, Emircan Çelik, Ramazan Karkin, Muzaffer Zorbey Erkoçlar ve Yağmur Şifa Yaprak'ın sosyal medya hesaplarına erişimi yasaklandı.