Son dakika: Tuzla'da tersanede patlama meydana geldi! Ölü ve yaralılar var!

İstanbul Tuzla'da tersanede tadilatı yapılan geminin makine dairesinde patlama meydana geldi. Olayda 1 işçi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı.

İstanbul Tuzla'da tersanede tadilatı yapılan geminin makine dairesinde patlama meydana geldi.

Olayda 1 işçi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine UMKE, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü.

