Son dakika: Tuzla'da tersanede patlama meydana geldi! Ölü ve yaralılar var!
Son dakika: İstanbul Tuzla'da tersanede tadilatı yapılan geminin makine dairesinde patlama meydana geldi. Patlama sonucunda ölü ve yaralıların olduğu açıklandı...
Son dakika: Tuzla'da tersanede patlama meydana geldi! Ölü ve yaralılar var!
Son dakika: İstanbul Tuzla'da tersanede tadilatı yapılan geminin makine dairesinde patlama meydana geldi. Patlama sonucunda ölü ve yaralıların olduğu açıklandı...
İstanbul Tuzla'da tersanede tadilatı yapılan geminin makine dairesinde patlama meydana geldi. Olayda 1 işçi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı.
İstanbul Tuzla'da tersanede tadilatı yapılan geminin makine dairesinde patlama meydana geldi.
Olayda 1 işçi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine UMKE, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü.
Fatih Ürek'ten kötü haber: Ünlü sanatçı apar topar yoğun bakıma kaldırıldı!
Adalet Bakanı Tunç'tan önemli açıklama: Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin Adli Tıp'tan uzman mütalaası talep edildi
Adnan Oktar'ın kediciklerle keyif çattığı villa tepeden tırnağa değişti: İşte son hali