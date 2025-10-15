Fatih Ürek'ten kötü haber: Ünlü sanatçı apar topar yoğun bakıma kaldırıldı!

Fatih Ürek'ten kötü haber: Ünlü sanatçı yoğun bakıma kaldırıldı!

Fatih Ürek'ten kötü haber: Ünlü sanatçı sevenlerini üzdü, geçirdiği kalp krizi sonrası apar topar hastaneye kaldırıldı.

Ünlü sanatçı Fatih Ürek, geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırıldı. Ürek'in yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi. Sağlık durumuna ilişkin gelişmelerin doktorlar tarafından ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor. Şu anda kritik bir durumda olan sanatçı için ilk 6 saatin büyük önem taşıdığı öğrenildi.

Şarkıcı ve televizyon programcısı Fatih Ürek, hayranlarını endişelendiren ciddi bir sağlık problemi yaşadı. Alınan bilgilere göre ünlü sanatçı evinde kalp krizi geçirdi ve acilen hastaneye kaldırıldı. Evdeki yardımcısına "Oda çok sıcak, camı aç" dedikten kısa süre sonra "Üşüdüm, nefes alamıyorum" diyerek fenalaşan Ürek'e, şoförünün yönlendirmesiyle sağlık ekipleri kısa sürede ulaştı. Yapılan ilk müdahalenin ardından hayata döndürülen sanatçı, ambulansla hastaneye sevk edildi.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ ALTINDA

59 yaşındaki Fatih Ürek'in, yapılan acil müdahale sonrası yoğun bakım servisine alındığı öğrenildi. 2. Sayfa'nın haberine göre, doktorlar henüz resmi bir açıklama yapmadı. Uzmanlar, kalp krizi geçiren hastalarda ilk 6 saatin hayati önem taşıdığını, bu sürede yapılan müdahalelerin kalp kası hasarını önleme ve hayatta kalma olasılığını artırma açısından belirleyici olduğunu vurguladı.

Ünlü sanatçının evinin hastaneye yalnızca 5 dakikalık mesafede olması, onun en büyük şansı oldu.

