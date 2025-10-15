Adnan Oktar'ın kediciklerle keyif çattığı villa tepeden tırnağa değişti: İşte son hali

Adnan Oktar'ın kediciklerle keyif çattığı villa tepeden tırnağa değişti: Rus milyarder Roman Abramoviç'in, Adnan Oktar'dan satın aldığı Üsküdar Vaniköy'deki villanın tadilatı tamamlandı.

Bir dönem kaçak inşaat soruşturmasıyla gündeme gelen malikane için tüm izinlerin alındığı ve çalışmaların yasal şekilde tamamlandığı belirtildi. Villanın yenilenmiş hali ise göz kamaştırdı.

KAÇAK İNŞAAT SORUŞTURMASI GÜNDEME GELMİŞTİ

Oktar'ın yıllarca ikamet ettiği malikâne, satışın ardından Abramoviç tarafından yenileme sürecine alınmıştı. Ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, tadilat sırasında izinsiz inşaat yapıldığı gerekçesiyle çalışmaları durdurmuştu. Müteahhidin izin belgesi sunmaması üzerine inşaat faaliyetleri bir süre askıya alınmıştı.

VİLLA YENİ GÖRÜNÜMÜYLE DİKKAT ÇEKTİ

Kamuoyunda tartışmalara yol açan süreç sonrası gerekli izinlerin alındığı ve villanın tadilatının resmen tamamlandığı öğrenildi. Yenilenen yapının son hali basına yansırken büyük beğeni topladı.

GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Boğaz hattında yer alan malikâne, dış cephesi ve bahçe düzenlemesiyle yeniden göz kamaştıran bir görünüme kavuştu. Abramoviç'in villayı özel konut ve misafir evi olarak kullanacağı iddia edildi.İşte o villanın son hali;

