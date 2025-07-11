Son dakika! Tarihi an geldi: Bugün terör örgütü PKK, o saatlerde silah bırakacak!

Son dakika! Terör örgütü PKK, bugün itibarıyla silah bırakmaya başlayacak. İşlemin, 10'da başlaması bekleniyor.

Terörsüz Türkiye konusunda bugün önemli bir adım daha atılacak. Terör örgütü PKK, bugün itibarıyla silah bırakmaya başlayacak. İşlemin, 10'da başlaması bekleniyor. Örgütün tamamen dağıtılması ve tüm silahların imhası ise 3-4 ayı bulacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl Ahlat-Malazgirt'te yaptığı konuşmada "iç cephe" vurgusuyla başlayan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin örgütün tasfiyesine yönelik önemli konuşması ile devam eden, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın silahların bırakılması ve örgütün feshine yönelik çağrısından sonra ise yeni bir evreye geçen "Terörsüz Türkiye" sürecinde bugün kritik gün. PKK, bugün silah bırakmaya başlayacak.

YER GİZLİ TUTULDU

Ankara, Bağdat ve Erbil'in koordinasyonunda hazırlanan silah bırakma işlemi, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye şehrinin kırsalında yapılacak, Provokasyon ve güvenlik riski sebebiyle konum bildirilmeyecek. Silah bırakma işlemi canlı yayınlanmayacak ancak başka bir alanda kurulacak büyük ekranlardan katılımcılar için kapalı devre yayın yapılacak.

DOĞRULAMA MEKANİZMASI KURULDU

PKK, bu silah bırakma işleminden sonra yine aşama aşama silah bırakmaya devam edecek. Bu süreçte ilkine benzer prosedür yürütülecek. Örgüt üyeleri gruplar halinde veya bireysel olarak belirlenen merkezlere silahlarını teslim edip kayıt yaptıracak. MİT ve TSK silah bırakmanın göstermelik olup olmadığını takip etmek için özel bir doğrulama mekanizması kurdu. Bu mekanizma aracılığı ile bütün silah bırakma süreci adım adım izlenecek. Belirlenen merkezlerde toplanan silahlar özel metotlarla imha edilecek. Üçüncü bir ülkeye gönderilmesine izin verilmeyecek.

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KAMPLAR DAĞITILACAK

Silah bırakma sürecine paralel olarak, örgütün lojistik merkezi olarak kullandığı depolar da imha edilecek. Süreç ilerledikçe kamplar da boşaltılacak. Suça karışmamış olanlar isterlerse Türkiye dönebilecek. Bu kişilere yönelik herhangi bir suçlama veya yargılama yapılmayacak.

SİLAH BIRAKMA SAAT 10'DA BAŞLAYACAK

NTV muhabiri Osman Terkan da Süleymaniye'de silah bırakma süreciyle ilgili ayrıntıları aktardı. Silah bırakma işleminin nerede yapılacağının sır gibi saklandığını ifade eden Terkan, "Törenin saat 10.00'da yapılması bekleniyor. Ancak basın mensupları sabahın erken saatlerinde Dukan bölgesine çağırıldı. Dukan Kandil'in eteklerinde yer alan bir yerleşim yeri. Ama güvenlik gerekçesiyle tüm gazeteciler bölgeye alınmayacak. Ayrıca gazetecilere canlı yayın yapmamaları konusunda bir uyarı yapıldı." dedi.

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