Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar o bölgelerde devam edecek! Bugün hava nasıl, Cuma günü hava nasıl olacak?

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz’in doğusu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeybatıdan 2 ila 4; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinde güneyi 7; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m; Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Antalya Körfezi sabah saatlerinde puslu; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, gece ve sabah saatlerinde 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.