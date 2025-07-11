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Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar o bölgelerde devam edecek! Bugün hava nasıl, Cuma günü hava nasıl olacak?

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Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar o bölgelerde devam edecek! Bugün hava nasıl, Cuma günü hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre sıcaklıklar bazı bölgelerde devam edecek. Bugün hava nasıl, Cuma günü hava nasıl olacak? İşte, yurdumuzun bölgelerinde ve illerindeki hava durumu...
Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar o bölgelerde devam edecek! Bugün hava nasıl, Cuma günü hava nasıl olacak? 1 18

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Samsun, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan ile Van’ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar o bölgelerde devam edecek! Bugün hava nasıl, Cuma günü hava nasıl olacak? 2 28

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Marmara'da yer yer kuvvetli olarak (40-60km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın öğle saatlerinden sonra Marmara'da kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar o bölgelerde devam edecek! Bugün hava nasıl, Cuma günü hava nasıl olacak? 3 38

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar öğle saatlerinden sonra kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek.

BALIKESİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 35°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 33°C
Parçalı bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar o bölgelerde devam edecek! Bugün hava nasıl, Cuma günü hava nasıl olacak? 4 48

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 37°C
Az bulutlu

Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar o bölgelerde devam edecek! Bugün hava nasıl, Cuma günü hava nasıl olacak? 5 58

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 29°C
Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, Samsun, Rize ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 27°C
Parçalı az bulutlu

Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar o bölgelerde devam edecek! Bugün hava nasıl, Cuma günü hava nasıl olacak? 6 68

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 42°C
Az bulutlu

VAN °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar o bölgelerde devam edecek! Bugün hava nasıl, Cuma günü hava nasıl olacak? 7 78

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 43°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA
Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar o bölgelerde devam edecek! Bugün hava nasıl, Cuma günü hava nasıl olacak? 8 88

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz’in doğusu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeybatıdan 2 ila 4; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinde güneyi 7; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Antalya Körfezi sabah saatlerinde puslu; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, gece ve sabah saatlerinde 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.

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