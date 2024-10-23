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  3. Son dakika! PKK/KCK'nın Rusya yapılanmasında görev alan terörist Barı Iusubov yakalandı!

Son dakika! PKK/KCK'nın Rusya yapılanmasında görev alan terörist Barı Iusubov yakalandı!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve emniyetin ortak operasyonuyla, terör örgütü PKK/KCK'nın Rusya yapılanmasında görev alan terörist Barı Iusubov yakalandı.

Son dakika! PKK/KCK'nın Rusya yapılanmasında görev alan terörist Barı Iusubov yakalandı!
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve emniyetin ortak operasyonuyla, terör örgütü PKK/KCK'nın Rusya yapılanmasında görev alan terörist Barı Iusubov yakalandı.

PKK/KCK'nın Rusya yapılanmasına mensup terörist Barı Iusubov yakalandı.Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve emniyetin ortak operasyonuyla, terör örgütü PKK/KCK'nın Rusya yapılanmasında faaliyet gösteren terörist Barı Iusubov yakalandı.

Son dakika! PKK/KCK'nın Rusya yapılanmasında görev alan terörist Barı Iusubov yakalandı!

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Kaynak:AA

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