Son dakika! PKK/KCK'nın Rusya yapılanmasında görev alan terörist Barı Iusubov yakalandı!
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve emniyetin ortak operasyonuyla, terör örgütü PKK/KCK'nın Rusya yapılanmasında görev alan terörist Barı Iusubov yakalandı.
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve emniyetin ortak operasyonuyla, terör örgütü PKK/KCK'nın Rusya yapılanmasında görev alan terörist Barı Iusubov yakalandı.
PKK/KCK'nın Rusya yapılanmasına mensup terörist Barı Iusubov yakalandı.Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve emniyetin ortak operasyonuyla, terör örgütü PKK/KCK'nın Rusya yapılanmasında faaliyet gösteren terörist Barı Iusubov yakalandı.
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