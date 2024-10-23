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Uzman erbaş alımı başvuruları başladı! 310 erbaş alımı yapılacak

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Uzman erbaş alımı başvuruları başladı! 310 erbaş alımı yapılacak
Jandarma Genel Komutanlığına 300 lojistik ve on bando alt branşlarında 310 uzman erbaş gönderilecek.
Uzman erbaş alımı başvuruları başladı! 310 erbaş alımı yapılacak 1 12

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre, başvurular 23 Ekim ile 6 Kasım tarihleri arasında internetten yapılacaktır.

Başvuru için, 2023-2024 KPSS'den 50 ve üzeri puana sahip olmak, 1 Ocak 2024 itibarıyla 20 yaşından gün almış ve 27 yaşını bitirmemiş adaylardan istenecektir.

Uzman erbaş alımı başvuruları başladı! 310 erbaş alımı yapılacak 2 22

https://vatandas.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve https://kamuilan, uzman erbaş istihdamı için gerekli şartlar, başvuru süreleri ve https://kamuilan.sbb.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.

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