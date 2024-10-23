Uzman erbaş alımı başvuruları başladı! 310 erbaş alımı yapılacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre, başvurular 23 Ekim ile 6 Kasım tarihleri arasında internetten yapılacaktır.

Başvuru için, 2023-2024 KPSS'den 50 ve üzeri puana sahip olmak, 1 Ocak 2024 itibarıyla 20 yaşından gün almış ve 27 yaşını bitirmemiş adaylardan istenecektir.