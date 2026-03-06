İran geri adım atmadan ölümüne saldırıyor: İran'ın kullandığı bu ilk füze İsrail'i cehenneme çevirdi!

RADARA YAKALANMA İHTİMALİ DÜŞÜK

Yaklaşık 2 bin kilometre menzile ve 1.500 kilogram patlayıcı taşıma kapasitesine sahip olduğu belirtilen Hürremşehr-4'ün sıvı yakıt teknolojisi sayesinde kısa sürede fırlatılabildiği aktarıldı. İran tarafı, füzenin radar sistemlerine yakalanma ihtimalinin azaltıldığını ve gelişmiş mühendislik özellikleriyle öne çıktığını savundu.

Yetkililer ayrıca füzenin gelişmiş yönlendirme sistemlerine sahip olduğunu, hedefe yaklaşma aşamasında kontrol edilebildiğini belirtti. Bu özelliğin hava savunma sistemleri için ciddi bir zorluk oluşturabileceği ifade edildi.