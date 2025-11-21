Nagehan Alçı Murat Ongun'la "otel odasında 5-6 saat" iddiasına isyan etti! Murat Ongun bana tuzak kurdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik hazırlanan iddianamede tutuklu Hüseyin Köksal'ın şöförü Servet Yıldırım'ın ifadesi ortalığı karıştırdı.

Yıldırım, 2023 yılında gazeteci Nagehan Alçı’nın İBB Medya A.Ş. Başkanı Murat Ongun ile Zorlu Raffles Otel'de bir odada 5-6 saat görüştüğünü iddia etti.

Konunun kamuoyunda gündem olmasının ardından gazeteci Nagehan Alçı, iddiaları yalanladı. Ancak spekülasyonlar bitmek bilmeyince Alçı, "Mecburi bir açıklama" başlığı ile bir paylaşım daha yaptı.

"Yalanlar ve iftiralar devam ediyor"

İşte o yazılı açıklama:

"Maalesef gerekli açıklamayı yapmama rağmen “Ekrem İmamoğlu’nun Zorlu Center’daki çalışma ofisi” olarak bana takdim edilen yere bir gazeteci olarak bilgi alışverişi amaçlı görüşmelere gitmemle ilgili çirkin yalanlar ve iftiralar devam ediyor.

Üstelik hiç beklemediğim, geçmişte çalıştığım kimi medya organları da bu yalanları ifade ediyor ve ifade edilmelerine alan açıyor.

O sebeple, son kez bu konuda daha detaylı açıklama yapma gereği duydum.

"Gizli bir görüşme yoktur"

Kimi iyi niyetli olduklarına inanmak istediğim gazeteci arkadaşlardan da “Nagehan Alçı’nın özel hayatıdır, istediği otele gider, bu konuda yorum yapmayalım” gibi maalesef yine iftiracıların ve yalancıların işine yarayan sözler okuyorum.

Haberin Devamı

‘ Ekrem İmamoğlu’nun Zorlu Center’daki çalışma ofisi” olarak takdim edilen yere davet edildiğim tüm görüşmelerim açıktır, gizli bir görüşme yoktur. O ofise her gittiğimde orada İmamoğlu ekibinden birileri vardı. Ofisin geleni gideni sürekli oluyordu.

"Kulis almak için görüştüm"

Ekrem İmamoğlu’nun basın danışmanı Murat Ongun ile bir gazetecinin yapması gerektiği gibi bilgi ve kulis almak için konuştum, görüştüm.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı Ömer Topsakal, Meral Akşener’in basın danışmanı Murat İde ve diğer tüm basın danışmanları ile nasıl iletişim kuruyor ve konuşuyorsam Ongun İle de öyle kurdum.

"Murat Ongun'un baan kurduğu tuzak olarak görüyorum"

Bugün anlıyorum ki malesef Murat Ongun bana yalan söyleyerek Şöför Servet Yıldırım adına kiralanmış bu yeri, normal ve meşru bir ofis gibi sunmuş.

İçine düştüğüm durumu Murat Ongun’un bana kurduğu tuzak olarak görüyorum. Kendisi hapiste olduğu için daha ağır cümleler kurmak istemiyorum ama şöför Servet Yıldırım’ın içine yalanlar karıştırdığı bu ahlaksız iftiralarına maruz kalmamın sebebi Murat Ongun olmuştur.

2022’deki otobüs krizinden sonra CHP içindeki ulusalcıların tepkisinden korkmuş olsa gerek, Sütlüce’deki İBB Ofisi yerine ‘ Bize sormak istediklerinizi buyrun Zorlu’daki İBB ofisinde sorun’ demiştir.

"Ben bir otel odasına asla gitmedim, gitmem"

“Raffles Otel’de oda” diye bir olay yoktur. Ben oraya giderken hiçbir zaman Raffles Otel’e uğramadım bile, resepsiyondan geçmedim, otel asansörüne binmedim. Oranın 2604 numaralı oda olduğunu bilmiyorum. Ben Zorlu Center’da bir işyerine, avukat yazıhanesi gibi bir yere gittim. Ben bir otel odasına asla gitmedim, gitmem. Hele ben evliyken beni otel odasına davet etmek gibi bir ahlaksız teklifte bulunmaya kimse asla cüret edemez, böyle bir şeyi söylemeye hiçkimse kalkışamaz.

"Hukuk önünde hesaplaşacağım"

Tüm meslektaşlarımdan artık bu “Otel odasında 5-6 saat” yalanını söylemeyi bırakmalarını rica ediyorum. Benim Ekrem İmamoğlu’nun basın danışmanıyla “yasak aşk” yaşadığım gibi çirkin iftiraları yazanlar ve yayanlarla hukuk önünde hesaplaşacağım. 12 yaşında iki kız annesi bir kadın olan bana bu belaltı iftiraları atanlara Türk adaletinin hak ettikleri cezaları vereceğine inancım tamdır.

Bölge Gündem Haber / Muhammed Ali Kanıçok