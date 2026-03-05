MEB'den önemli karar: Fatma Nur öğretmenin adı bakın nerede yaşatılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul'da öğrencisi tarafından öldürülen öğretmen Fatma Nur Çelik'in adının görev yaptığı okulda yaşatılması kararı aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2 Mart 2026'da hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik'in kaybının eğitim camiasını derinden etkilediğini açıkladı.

Bakanlık, Çelik'in adının görev yaptığı okulda yaşatılacağını ve bu durumun eğitimde bir vefa örneği olarak değerlendirileceğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, 2 Mart 2026 tarihinde Çekmeköy Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde uğradığı menfur saldırı sonucu yaşamını yitiren Fatma Nur Çelik'in kaybının, başta eğitim camiası olmak üzere tüm milleti derinden yaraladığı belirtildi.

SEMBOL OLACAK

Açıklamada, öğretmenlik mesleğinin bir toplum mimarlığı ve insanlık rehberliği olduğu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

Bir toplum mimarlığı ve insanlık rehberliği olan kutsal “öğretmenlik” mesleğinin adanmış neferlerinden Fatma Nur Çelik Öğretmen’imiz, yalnız bu ortak acının değil; bundan böyle ortak bir hafızanın da sembolü olacaktır. Bu vesileyle Bakanlığımız, Fatma Nur Çelik Öğretmen’imizin adının görev yaptığı okulda yaşatılması kararı almıştır.

Eğitime adanmış bir ömrün asla unutulmayacağına dair bir vefanın ve minnetin ifadesi olan bu kararla yüzyıllardır bu kadim topraklarda merhamet, sağduyu ve ferasetle kenetlenen aziz milletimizin bir evladı olan Fatma Nur Çelik Öğretmen’imizin adı, yalnızca bir okulumuzda değil; gönüllerde de yaşamaya devam edecektir.

Haberin Devamı

Mevcut okulumuzun yapımını bağış yoluyla üstlenmiş Borsa İstanbul yönetimi de Bakanlığımızca alınan bu kararın destekleyicisi olarak merhum öğretmenimizin adının, görev yaptığı okulda yaşatılmasını kadirşinaslıkla karşılamıştır. İsmi, ülkemizin yarınlarının filizleneceği “Fatma Nur Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi”nde ölümsüzleşen merhum öğretmenimize bir kez daha Allah’tan rahmet; ailesi ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyoruz. Eğitim öğretim ortamlarımızın huzur ve güvenliği, yarınlarımızın yegâne kurucusu öğretmenlerimizin esenliği için gerekli tüm tedbirleri almaya kararlıkla devam edeceğimizin bilinmesini isteriz.

Bakan Gürlek Sultangazi Etkinlik Çadırında vatandaşlarla bir araya geldi

Beşiktaş - Galatasaray derbisinde düdük çalacak hakem belli oldu!

ABD'den İran'daki okul katliamına soruşturma başlatırken BM'den savaş suçu vurgusu