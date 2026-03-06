Körfez ülkeleri ayaklanıyor mu? ABD'yi pişman edecek karar!

ABD-İsrail ve İran savaşı Körfez'i de etkilerken Suudi Arabistan, BAE, Katar ve Kuveyt'in artan güvenlik ve ekonomik riskler nedeniyle ABD ile yaptıkları bazı yatırım ve iş birliği anlaşmalarından çekilmeyi değerlendirdikleri iddia edildi.

ABD, İsrail ve İran arasındaki savaşın bölgeyi sarsmaya devam ettiği bir dönemde Körfez ülkelerinde dikkat çekici bir gelişme yaşanıyor.Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Kuveyt'in, savaşın yarattığı ekonomik ve güvenlik baskıları nedeniyle ABD ile yapılan bazı yatırım ve iş birliği anlaşmalarını yeniden gözden geçirmeyi değerlendirdiği bildirildi.

KÖRFEZ EKONOMİSİ ALARMDA

Financial Times'ta yer alan habere göre, İran'a yönelik ABD-İsrail saldırıları ve ardından gelen misillemeler Körfez ekonomileri üzerinde ciddi baskı oluşturdu. Özellikle Hürmüz Boğazı çevresindeki saldırılar ve enerji altyapısına yönelik tehditler, petrol sevkiyatını ve turizmi olumsuz etkilerken savunma harcamalarının da hızla arttığı ifade ediliyor.

TİCARİ ANLAŞMALAR TEHLİKEDE

Haberde, söz konusu ülkelerin ABD ile yaptıkları bazı yatırım taahhütlerini ve ticari anlaşmaları yeniden değerlendirdiği, hatta bazı durumlarda "mücbir sebep" maddelerinin devreye sokulmasının bile tartışıldığı aktarıldı. Körfez ülkelerinin dünyanın en büyük egemen varlık fonlarını yönettiği ve son yıllarda ABD'ye milyarlarca dolarlık yatırım sözü verdiği biliniyor.

Haberin Devamı

SAVAŞ KÖRFEZ'İ DE HEDEF HALİNE GETİRDİ

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından İran'ın misilleme olarak Körfez'deki ABD üslerini ve enerji altyapısını hedef alan saldırılar gerçekleştirdiği bildiriliyor. Bu saldırılar nedeniyle bölgedeki birçok ülke güvenlik tehdidiyle karşı karşıya kaldı ve bazı altyapı tesislerinde hasar oluştu.

WASHINGTON'DA ENDİŞE

Körfez ülkelerinin yatırımlarını ve anlaşmalarını gözden geçirme ihtimali Washington'da da dikkatle takip ediliyor. Zira bu ülkeler hem küresel enerji piyasasının önemli aktörleri hem de ABD ekonomisinde büyük yatırımcı konumunda.Uzmanlara göre Körfez ülkeleri bir yandan ABD ile stratejik ilişkilerini korumaya çalışırken diğer yandan İran'la büyüyen savaşın ortasında kalmamak için ekonomik ve diplomatik seçeneklerini çeşitlendirmeye çalışıyor. Savaşın uzaması halinde bölgedeki ittifak dengelerinin yeniden şekillenebileceği belirtiliyor.

