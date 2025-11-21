Herkes onu 3 yıldır evden çıkmayan genç olarak tanımıştı: Barış Özbay arkadaşının nişanında böyle görüntülendi...

Hatay'ın Defne ilçesinde yaşayan ve dijital bağımlılığı nedeniyle 3 yıldır evden çıkmayan Barış Özbay uzun süre gündem olmuştu. Özbay en son bir arkadaşının nişanında böyle görüntülendi...

Hatay'ın Defne ilçesinde yaşayan ve dijital bağımlılığı nedeniyle 3 yıldır evden çıkmamasıyla gündeme oturan Barış Özbay ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Özbay arkadaşının nişanına katılarak ilk kez dışarı adım attı. Nişanda sakin tavırlar sergilediği öğrenilen Özbay'ın bu davranışı ailesine moral oldu.

Hatay'ın Defne ilçesinde yaşayan ve 6 Şubat depremlerinden sonra travma gelişen 23 yaşındaki Barış Özbay, 3 yıl boyunca evden çıkmama alışkanlığını kırarak yakın arkadaşının nişan törenine katıldı. Telefon ve bilgisayar bağımlılığı nedeniyle yıllarca evden çıkmayan, tırnaklarını kesmeyen ve duş almayan barışın bu adımı yakın çevresi tarafından "umut verici" olarak değerlendirildi.

AİLESİNE MORAL OLDU

Hatay Alem'in haberine göre; Yıllarca dış dünyayla bağını tamamen koparan Özbay'ın nişan töreninde sakin tavırlar sergilediği öğrenildi. Ailesi, yıllardır sadece telefon başında yaşam süren Barış'ın dışarıya çıkmasının kendileri için büyük bir moral olduğunu ifade etti.

