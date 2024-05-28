Son dakika! MHP Lideri Bahçeli gurup konuşmasında konuştu

İsrail'in Gazze saldırılarına tepki gösteren MHP Lideri Bahçeli "İsrail savaş uçaklarıyla ölüm saçmıştır. Netanyahu yani caniyahu başta olmak üzere İsrail yönetimini tüm öfkemle lanetliyorum." ifadelerini kullandı.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) grup toplantısında konuşuyor.

Bahçeli, "İstanbul, 571 yıl önce zincirlerinden kurtulmuştur. Zulmün, zilletin kalesi Bizans, Sultan Fatih'in ve kahramaran neferlerin mağrifetiyle yıkılıp gitmiştir. Fethimizin emanetleri zai edilemeyecektir. Bizans heveslerini kara bulutlar gibi İstanbul'un üzerinde tekrar dolaştırmayı düşünen, bununla ilgili gizli gizli proje hazırlayan iç ve dış operasyon maşalarından İstanbul mutlaka korunacaktır.

"İSTANBUL'U YÜZÜSTÜ BIRAKANLARIN SİYASİ YÜZSÜZLÜĞÜ YÜZLERİNE VURULACAKTIR"

İstanbul can çekişmektedir. İstanbul'u yüzüstü bırakanların siyasi yüzsüzlüğü ise yüzlerine vurulacaktır. İstanbul bizim 571 yıllık davamızdır. 'Zulüm 1453'te başladı' diyenlerin alayı, düşman kampında toplanan Bizans uşaklarıdır ve bizim bunlarla hesabımız er ya da geç görülecektir.

İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARI

İsrail'in kanlı saldırıları aralıksız devam etmektedir. Katliamlara her gün yenileri eklenmektedir. Gazze'deki tablo kahredici boyuttadır. Refah'a düzenlenen saldırıların durdurulması istenmiş fakat İsrail buna aldırış etmemiştir. İsrail savaş uçaklarıyla ölüm saçmıştır. Netanyahu yani caniyahu başta olmak üzere İsrail yönetimini tüm öfkemle lanetliyorum. Caniyahu ve savunma bakanı hakkında talep edilen tutuklama kararının uygun zamanda icra edileceği kaçınılmaz bir akibettir. Beklentimizin katil savunma bakanı ve başbakanı hakkında ülkemizin yakalama kararı çıkarmalarıdır. Somut adımlar atılmalı. İslam ülkeleri ayağa kalkmalıdır."

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