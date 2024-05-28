Kredi kartın varsa seni ilgilendiriyor! Kredi kartı kullanıcıları bunları biliyor musunuz?

Kredi kartı kullanırken en büyük hatalardan biri alışverişlerde rahatlık. Bununla birlikte, kredi kartını ödeyen yine sizsiniz. Ayrıca kredi kartı, nakit para gibi sizin bütçenizden çıkar. Bu gerçeği unutmayın.

Her ay kredi kartı ekstresini zor ödeyip bir sonraki ay aynı durumla karşılaşıyorsanız, bu noktada bir yanlışınız olduğunu kabul etmelisiniz. Bununla birlikte, bütçe yaparken kredi kartı kullanarak yaptığınız harcamaları da hesaba katmalısınız. Kredi kartı kullanırken dikkatli olun ve ödeyebileceğiniz kadar harcamayın.

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Aile, kredi kartıyla yapılan alışverişlerde taksit seçeneğini kullanarak çok daha az para harcayacaktır. Bununla birlikte, bir şeye dikkat etmeniz gerekiyor. 50 lira ondan taksit, 100 lira bundan taksit derken toplam taksitli ödeme miktarı oldukça yüksek olabilir. Daha önceki taksitler bitmeden yeni bir takside başlamak faydalıdır.

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Kredi kartı almadan önce, kredi kartının yıllık aidat miktarını öğrenin. Başka bankaları ve aidatsız seçenekleri inceleyin, size uygun bir rakam değilse.

Bir veya iki kredi kartı olması iyidir, ancak kontrollü biri olduğunuzu düşünüyorsanız, kart sayısı sorun değildir. Yine de dikkatli olun. 3 ila 4 kartın ekstresini ödediğinizde bütçenizin tamamını kredi kartlarına harcamış olabilirsiniz.

Kara listeye girmemek ve sonraki aylarda sorun yaşamamak için kredi kartı borçlarınızı ekstrenin geldiği ay ödeyin. Eğer ödeyemiyorsanız, gecikmeye düşmemek için en düşük borcu ödeyin.