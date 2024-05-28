Kılıçdaroğlun'dan siyaset gündemine bomba gibi düşen açıklama: ''Beni onlar zorla aday yaptılar''

Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı olan ve seçimleri kaybeden CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendi adaylığını dayatarak aday oldu söylemlerine çok sert tepki göstererek altılı masayı kastederek "Ben zorla aday olmadım beni onlar zorla aday yaptılar" diyerek siyasi gündeme bomba etkisi yaratacak açıklamalarda bulundu.

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Kılıçdaroğlun'dan siyaset gündemine bomba gibi düşen açıklama: ''Beni onlar zorla aday yaptılar''

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, uzun zamandır siyasi alanda tartışılan kendisini altılı masaya dayatarak zorla cumhurbaşkanı adayı yaptır söylemlerinin aksine, katıldığı bir televizyon programında altılı masayı kastederek "Ben zorla aday olmadım beni onlar zorla aday yaptılar" diyerek siyasi gündeme bomba etkisi yaratacak açıklamalarda bulundu.

KILIÇDAROĞLUNDAN ÇOK KONUŞULAVAK AÇIKLAMA: "BENİ ZORLA ADAY YAPTILAR"

Kılıçdaroğlu, "Beraber yola çıktığınız 'İlla sen Cumhurbaşkanı adayı ol' diyen arkadaşlar sonra dönüp size tam tersini yaparlarsa ne dersiniz? Sanki ben zorla cumhurbaşkanı adayı olayım dedim, aklımın ucundan bile geçmiyordu. MYK'da da Parti Meclisi ve Meclis grubunda da 'Mutlaka olmanız lazım' denildi" dedi.

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KILIÇDAROĞLU'NDAN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KRT TV canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Mağlup ayrıldığı 14 Mayıs 2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olması için CHP içinde kendisine baskı kurulduğunu söyledi.

"'İLLA SEN ADAY OL' DİYEN ARKADAŞLAR DÖNÜP TAM TERSİNİ YAPTI"

Zorla Cumhurbaşkanı adayı yapıldığını iddia eden Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Beraber yola çıktığınız, birlikte mücadele ettiğiniz, kavgayı beraber verdiğiniz, illa sen Cumhurbaşkanı adayı ol diyen arkadaşlar sonra dönüp size tam tersini yaparlarsa ne dersiniz? Bunu vatandaşın takdirine sunayım.

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"ADAY OLMAK AKLIMIN UCUNDAN BİLE GEÇMİYORDU"

Sanki ben zorla cumhurbaşkanı adayı olayım dedim, aklımın ucundan bile geçmiyordu. MYK'da da Parti Meclisi ve Meclis grubunda da sizin mutlaka olmanız lazım denildi, her toplantıda bunlar söylendi. Düne kadar bana aday ol diyen sen değil miydin? Hayatım boyunca dayatma kültüründen gelmediğim için böyle bir şey hiç yapmadım."

"DEMİRTAŞ'I ZİYARETE GİDECEĞİM"

Dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin CHP'nin evet oyu vermesine yönelik eleştiriler hakkında da konuşan Kılıçdaroğlu yarın eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edeceğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Selahattin beyin bugün içeride olması bir hukuk faciasıdır. Sadece Selahattin bey değil Gezi tutukluları var. Milletvekili var. Osman Kavala var. Siz mahkeme kararı, AYM, AİHM kararı uygulamıyorsunuz. Yarın, Demirtaş'ı ziyarete gideceğim."

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