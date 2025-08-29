  1. Anasayfa
  3. Son dakika! Kerem Aktürkoğlu eşyalarını topladı, Fenerbahçeye geliyor: İşte bonservis bedeli...

Yağız Sabuncuoğlu'nun son dakika haberine göre; Fenerbahçe ve Benfica, Kerem Aktürkoğlu transferi için anlaşmaya vardı...

Fenerbahçe ve Benfica, Kerem Aktürkoğlu transferi için 22.5 milyon euro + 2.5 milyon euro bonus karşılığında anlaşmaya vardı.Süper Lig devi Fenerbahçe ve Benfica, Kerem Aktürkoğlu transferi için 22.5 milyon euro + 2.5 milyon euro bonus karşılığında anlaşmaya vardı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun son dakika haberine göre; Fenerbahçe ve Benfica, Kerem Aktürkoğlu transferi için 22.5 milyon euro + 2.5 milyon euro bonus karşılığında anlaşmaya vardı.

Öte yandan Kerem Aktürkoğlu bu sabah Benfica idmanında takım arkadaşlarıyla vedalaştı. 26 yaşındaki milli futbolcu, Benfica'nın antrenmanına çıkmadan eşyalarını topladı.

Kerem Aktürkoğlu'nu kısa bir süre içerisinde Türkiye'ye gelerek önce Fenerbahöe'ye imza atması, sonra ise A Milli Takım'ın kadrosuna katılması bekleniyor.

