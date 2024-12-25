  1. Anasayfa
  2. İç Haberler
  3. Erzurum'da 160 yıllık Taş Ambarlar alevlere teslim oldu!

Erzurum'da 160 yıllık Taş Ambarlar alevlere teslim oldu!

Erzurum'da 160 yıllık Taş Ambarlar alevlere teslim oldu: 160 yıllık Taş Ambarlar'ın çatısında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Erzurum'da 160 yıllık Taş Ambarlar alevlere teslim oldu!
Yayınlanma:

Erzurum'da 160 yıllık Taş Ambarlar alevlere teslim oldu: 160 yıllık Taş Ambarlar'ın çatısında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Erzurum'da 160 yıllık Taş Ambarlar alevlere teslim oldu!

Erzurum'da 160 yıllık Taş Ambarlar'ı alevlere teslim oldu.Tarihi yapının çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Erzurum'da 160 yıllık Taş Ambarlar alevlere teslim oldu!

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Erzurum'da 160 yıllık Taş Ambarlar alevlere teslim oldu!

Erzurum'da restore edilen yaklaşık 160 yıllık Taş Ambarlar'ın çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kentte 1860-1870 yıllarında "askeri ambar" olarak yaptırılan ve yakın zamanda Büyükşehir Belediyesine devredilerek turizme kazandırılması amacıyla restorasyon çalışması yürütülen tarihi Taş Ambarlar'ın çatısında yangın çıktı.

İhbar üzerine tarihi yapının bulunduğu Muratpaşa Mahallesi Ali Ravi Caddesi'ne, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 3 saat süre çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, gazetecilere, yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Aynalı, "Hamdolsun yangını kontrol altına aldık. Can kaybı ve yaralanma yok, sadece çatıdaki polikarbon kısımlar yandı. İçeriye sirayet eden bir durum söz konusu değil. Şu anda itfaiyemizin bütün ekipleri ve Erzurum'daki kamu kurumlarımızın itfaiyeleri, arazözleri tamamı burada yangını tamamen söndürmek için yoğun çaba sarf ediyorlar." dedi.

Tuvalette doğurduğu bebeğini poşete sarıp çöpe attı! O, anne bakın kendini nasıl savundu...Tuvalette doğurduğu bebeğini poşete sarıp çöpe attı! O, anne bakın kendini nasıl savundu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan rozetini taktı: Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı, AK Parti'li oldu!Cumhurbaşkanı Erdoğan rozetini taktı: Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı, AK Parti'li oldu!

İETT'ye bağlı toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyalar, açık artırmayla satıldıİETT'ye bağlı toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyalar, açık artırmayla satıldı

Kaynak:AA

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
İç Haberler
Zonguldak'ta sır dolu ölüm: Bir kişi otomobilin içinde ölü bulundu!
Zonguldak'ta sır dolu ölüm: Bir kişi otomobilin içinde ölü bulundu!
Son dakika! Kayseri'de bir imalathanede patlama meydana geldi!
Son dakika! Kayseri'de bir imalathanede patlama meydana geldi!
Patlama sonrasında ortaya çıkan görüntü izleyenleri şaşkına çevirdi!
Patlama sonrasında ortaya çıkan görüntü izleyenleri şaşkına çevirdi!
Balıkesir'de mühimmat fabrikası patlamasında ölenlerin kimlikleri belli oldu! 11 kişi ölmüş 7 kişi yaralanmıştı
Balıkesir'de mühimmat fabrikası patlamasında ölenlerin kimlikleri belli oldu! 11 kişi ölmüş 7 kişi yaralanmıştı
İstanbul Avcılar'da yol verme kavgası: Trafiğin ortasında durup boks yaptılar!
İstanbul Avcılar'da yol verme kavgası: Trafiğin ortasında durup boks yaptılar!
Erzurum'da bir gencin üzerine buz kütlesi düştü!
Erzurum'da bir gencin üzerine buz kütlesi düştü!
Bakan yerli kaya rakamlarla açıkladı! Bugüne kadar kaç Suriyeli ülkesine döndü?
Bakan yerli kaya rakamlarla açıkladı! Bugüne kadar kaç Suriyeli ülkesine döndü?