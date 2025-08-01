Son dakika: İstanbul'da önemli zirve: Erdoğan iki ülkenin lideriyle görüşmeler yapacak!
İstanbul'da Akdeniz Zirvesi düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 14.30'da İtalya Başbakanı Meloni ve Libya yetkilileriyle görüşecek.
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Son dakika: İstanbul'da Akdeniz zirvesi! Erdoğan önemli görüşmeler yapacak
İstanbul'da Akdeniz Zirvesi düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 14.30'da İtalya Başbakanı Meloni ve Libya yetkilileriyle görüşecek.
İstanbul'da Akdeniz Zirvesi düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 14.30'da İtalya Başbakanı Meloni ve Libya yetkilileriyle görüşecek.
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