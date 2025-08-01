Son dakika: İstanbul'da önemli zirve: Erdoğan iki ülkenin lideriyle görüşmeler yapacak! İstanbul'da Akdeniz Zirvesi düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 14.30'da İtalya Başbakanı Meloni ve Libya yetkilileriyle görüşecek.