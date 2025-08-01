Özgür Özel esnaf ziyaretinde: Eşinin EYT' den emekli olmasına ''hamdolsun'' diyen esnafa böyle çıkıştı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kahramanmaraş'ta tek tek esnafları gezdi. Eşinin EYT' den emekli olmasına ''hamdolsun'' diyen esnafa bakın ne dedi...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kahramanmaraş'ta esnaf ziyaretinde eşinin EYT'den 14.200 TL maaşla emekli olduğunu söyledi. Bir vatandaşın ''Şükür'' demesi üzerine Özel, ''Buna şükür değil, daha iyisini seçeceğiz'' diyerek düşük emekli maaşlarını eleştirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ziyaretlerini sürdürüyor. Bugün TUSAŞ'a gerçekleştirdiği teknik temasların ardından Kahramanmaraş'ta esnafla buluşan Özel, vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştirdi.

EYT'DEN EMEKLİ OLAN EŞİNDEN ÖRNEK VERDİ

Özel, esnaf ziyaretinde eşi üzerinden emekli maaşlarına ilişkin çarpıcı bir örnek verdi. Eşinin eczacı olduğunu belirten Özel, "Eskiden muhasebeci diyordu yüksekten öde, yüksek maaş bağlansın. Biz de eşimin primlerini yüksekten ödedik. EYT'den emekli oldu. 14 bin 200 lira maaş alıyor" dedi.

Haberin Devamı

VATANDAŞIN "ŞÜKÜR" SÖZÜNE KIZDI

Bu sözleri dinleyen bir vatandaşın, "Hamdolsun. Devletim böyle yapmış, buna da şükür" demesi üzerine Özel "Buna şükür değil. Daha iyisini seçeceğiz. Buna şükür olmayacak" diyerek düşük emekli maaşlarına karşı tepkisini dile getirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 60 yıllık o markaları ifşaladı: Zincir marketlerde de satılan salamdan domuz eti çıktı!

Son dakika: Bugünden itibaren o illerde ekmek zamlı satılacak!

Son dakika! Elazığ'da maden ocağında göçük: İçerideki işçilerden haber alınamıyor!