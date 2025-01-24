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İstanbul Tuzla'da servis minibüsü 20 metre yükseklikten dere yatağına düştü: 1 ölü 14 yaralı

Son dakika! İstanbul Tuzla ilçesi Aydınlı mahallesinde bir servis minibüsü 20 metre yükseklikten dere yatağına düştü. kazada 1 kişi hayatını kaybetti 14 yaralı var.

İstanbul Tuzla'da servis minibüsü 20 metre yükseklikten dere yatağına düştü: 1 ölü 14 yaralı
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Son dakika! İstanbul Tuzla'da bir servis minibüsü şarampole yuvarlandı, kaza yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi kaza yerine sevk edildi.

Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde servis minibüsü yaklaşık 20 metre yükseklikten dere yatağına düştü. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak:AA

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