  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Son dakika! İsrail askerleri çekildi: Gazzeliler evlerine dönmeye başladı

Son dakika! İsrail askerleri çekildi: Gazzeliler evlerine dönmeye başladı

Son dakika! İsrail askerleri çekildi: Ateşkes anlaşmanın bugün saat 12.00'de yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusunun kısmi geri çekilmesi ile Gazzeliler de evlerine dönmeye başladı.

Son dakika! İsrail askerleri çekildi: Gazzeliler evlerine dönmeye başladı
Yayınlanma:

Son dakika! İsrail askerleri çekildi: Gazzeliler evlerine dönmeye başladı

Son dakika! İsrail askerleri çekildi: Ateşkes anlaşmanın bugün saat 12.00'de yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusunun kısmi geri çekilmesi ile Gazzeliler de evlerine dönmeye başladı.

İsrail hükümeti, Mısır'da Hamas ile mutabakata vardığı ateşkes anlaşmasını onayladı. Anlaşmanın bugün saat 12.00'de yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusunun kısmi geri çekilmesi ile Gazzeliler de evlerine dönmeye başladı.

Son dakika! İsrail askerleri çekildi: Gazzeliler evlerine dönmeye başladı

TARİHİ GÖRÜNTÜLER

Gazze'de aylardır süren çatışmaların ardından ateşkes sağlandı. 8 Ekim'de Mısır'da gerçekleştirilen müzakereler sonucunda İsrail ve Hamas tarafları anlaşmayı kabul etti. İsrail kabinesi tarafından da kabul edilen anlaşmanın bugün saat 12.00'de yürürlüğe girmesinin ardından Gazzelilerin evleri dönüş yolculuğu da başladı.

İŞGAL ETTİKLERİ BÖLGELERDEN ÇEKİLİYORLAR

Anlaşma kapsamında İsrail ordusu, Gazze'de işgal ettiği bazı bölgelerden "ayarlanmış konuşlanma hatlarına" çekilmeye başladı. Bölgeden gelen ilk görüntülerde, çok sayıda tank ve zırhlı aracın Gazze'den ayrıldığı görüldü.

Son dakika! İsrail askerleri çekildi: Gazzeliler evlerine dönmeye başladı

FİLİSTİNLİLER EVLERİNE DÖNÜYOR

Ateşkesin devreye girmesiyle birlikte, İsrail tarafından daha önce Gazze'nin güneyine zorla göç ettirilen Filistinliler yeniden evlerine dönmeye başladı. Bölgeden gelen görüntülerde binlerce kişinin Kuzey Gazze'den güneye doğru yaya olarak ilerlediği görüldü.

İKİ ÜLKE MÜHİM ROL OYNADI

Ateşkesin sağlanmasında Mısır'ın ve Türkiye'nin diplomatik girişimleri belirleyici rol oynadı. Bölgedeki insani yardım geçişlerinin yeniden başlaması ve yerinden edilen sivillerin güvenli dönüşünün sağlanması, anlaşmanın öncelikli maddeleri arasında yer alıyor.

Bölge Gündem.com/ Editör: Muhammed Ali Kanıçok - Dünya

Tarım Kredi Market yaptı yapacağını! Ekim ayında raflarda dev indirim! Ayçiçek yağı, deterjan, et ve tavukta fiyatlar düştüTarım Kredi Market yaptı yapacağını! Ekim ayında raflarda dev indirim! Ayçiçek yağı, deterjan, et ve tavukta fiyatlar düştü

Trump dört gözle bekliyordu: Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu, bakın kim?Trump dört gözle bekliyordu: Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu, bakın kim?

Fahiş fiyat artışına vatandaş isyan etmişti: Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi!Fahiş fiyat artışına vatandaş isyan etmişti: Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi!


Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Dünya
Trump dört gözle bekliyordu: Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu, bakın kim?
Trump dört gözle bekliyordu: Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu, bakın kim?
Meyve diyetiyle 20 kiloya düşmüştü: O, Sosyal medya fenomeni hayatını kaybetti!
Meyve diyetiyle 20 kiloya düşmüştü: O, Sosyal medya fenomeni hayatını kaybetti!
Son dakika! Fransa'da hükümet karıştı: Başbakan Lecornu, bugün istifa etti
Son dakika! Fransa'da hükümet karıştı: Başbakan Lecornu, bugün istifa etti
Son dakika! SOHR açıkladı: Beşşar Esed suikaste mi uğradı, zehirlendi mi, durumu nasıl?
Son dakika! SOHR açıkladı: Beşşar Esed suikaste mi uğradı, zehirlendi mi, durumu nasıl?
Sumud Filosu'nda kritik sona doğru: İsrail basını Tel Aviv'in "Gemiyi batırırız"
Sumud Filosu'nda kritik sona doğru: İsrail basını Tel Aviv'in "Gemiyi batırırız"
Dünyanın gözü şimdi Hamas'ta: Trump'ın Gazze planına ne yanıt verecek? Üst düzey yetkiliden olay iddia geldi!
Dünyanın gözü şimdi Hamas'ta: Trump'ın Gazze planına ne yanıt verecek? Üst düzey yetkiliden olay iddia geldi!
Son dakika! Trump'tan Hamas'a tehdit içerikli süre: "Hamas'ın teklifi kabul etmesini bekliyoruz"
Son dakika! Trump'tan Hamas'a tehdit içerikli süre: "Hamas'ın teklifi kabul etmesini bekliyoruz"