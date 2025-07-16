Son dakika: İmamoğlu, Akın Gürlek davasında karar çıktı: İmamoğlu'nun cezası belli oldu!

Yaklaşık 4 aydır Silivri'de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında karar çıktı...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i "tehdit edip hedef gösterdiği" suçlamasıyla açılan davanın üçüncü duruşması görülüyor. Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesindeki 1 No’lu duruşma salonunda 10:00'da başladı.

SİYASİ YASAK TALEP EDİLDİ

Davada 3'üncü kez hakim karşısına çıkan olan İmamoğlu hakkında, "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret", "tehdit" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası ve 'siyasi yasak' talep ediliyor.

KARAR ÇIKTI

Ekrem İmamoğlu'na Başsavcı Akın Gürlek'i "hedef gösterme" suçlamasından beraat kararı verildi. "Hakaret ve tehdit" suçlamasından ise 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.