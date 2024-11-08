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  3. Son dakika: Hakan Fidan Yunan Mevkidaşıyla ortak yayın toplantısında konuşuyor

Son dakika: Hakan Fidan Yunan Mevkidaşıyla ortak yayın toplantısında konuşuyor

Son dakika: Hakan Fidan Yunan Mevkidaşıyla ortak yayın toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor...

Son dakika: Hakan Fidan Yunan Mevkidaşıyla ortak yayın toplantısında konuşuyor
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Son dakika: Hakan Fidan Yunan Mevkidaşıyla ortak yayın toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor:

'' Kıbrıs meselesinde duruşumuz belli''

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (solda), çalışma ziyareti kapsamında geldiği Yunanistan'da, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis (sağda) ile bir araya geldi.

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Kaynak:Bölge Gündem Haber

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