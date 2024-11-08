Son dakika: Hakan Fidan Yunan Mevkidaşıyla ortak yayın toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor:

'' Kıbrıs meselesinde duruşumuz belli''

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (solda), çalışma ziyareti kapsamında geldiği Yunanistan'da, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis (sağda) ile bir araya geldi.

Ayrıntılar birazdan...

Son Dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kadın ve Adalet Zirvesi'nden sesleniyor

Son dakika: Hakan Fidan Yunan Mevkidaşıyla ortak yayın toplantısında konuşuyor

Galatasaray'a Icardi şoku! Sarı-Kızmızı gelen bu haberle sarsıldı!