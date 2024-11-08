Son dakika: Hakan Fidan Yunan Mevkidaşıyla ortak yayın toplantısında konuşuyor
Son dakika: Hakan Fidan Yunan Mevkidaşıyla ortak yayın toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor...
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Son dakika: Hakan Fidan Yunan Mevkidaşıyla ortak yayın toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor:
'' Kıbrıs meselesinde duruşumuz belli''
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (solda), çalışma ziyareti kapsamında geldiği Yunanistan'da, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis (sağda) ile bir araya geldi.
Ayrıntılar birazdan...
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Son dakika: Hakan Fidan Yunan Mevkidaşıyla ortak yayın toplantısında konuşuyor
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Kaynak:Bölge Gündem Haber
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