KPSS şartı yok! Yüksek maaşla PTT personel alımı yapacak

PTT'nin bağlı ortaklığı PTTEM Teknoloji ve Elektronik Hizmetler A.Ş., KPSS şartı olmadan müşteri destek temsilcisi pozisyonuna işe alınacağını duyurdu. Bu pozisyon için uygun adaylar bu fırsatı bekliyor.

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KPSS şartı yok! Yüksek maaşla PTT personel alımı yapacak

21 Mayıs 2024'e kadar adaylar başvurularını İŞKUR'un elektronik şubesi olan esube.iskur.gov.tr adresinden yapabilirler.

Başvuru Şartları

Müşteri hizmetleri, arka ofis ve çağrı merkezi alanlarında deneyimli olmak CRM yazılımlarını kullanmış ve hizmet seviyesi hedeflerine aşina olmak Microsoft Office uygulamalarına hakim olmak Müşteri tatminini ve sadakatini artırma becerisine sahip olmak İş yönetimi ve sorumluluk alabilme yeteneğine sahip olmak Esnek çalışma saatlerine uygun olmak İkna edici, güçlü iletişim becerilerine ve kendine güvene sahip olmak Takım çalışmasına uyum sağlayabilen

Başvuru Formu

İŞKUR'un resmi web sitesi, ilgili kişileri bilgilendirmek için kullanılabilir.İskur.gov.tr'den 00008226052 referans numarasıyla ilgili ilana başvurabilirler.

PTTEM Teknoloji ve Elektronik Hizmetler A.Ş.'nin web sitesini ziyaret etmek veya İŞKUR ile doğrudan iletişime geçmek için İŞKUR'a başvurmak mümkündür.

Başvurular sadece esube içindir.Bu başvurular iskur.gov.tr adresinden yapılacaktır.

21 Mayıs 2024 son tarihtir.

Adayların başvuru koşullarını titizlikle incelemeleri ve bu koşulları karşıladıklarından emin olmaları gerekir.

Yanlış doldurulmuş veya tamamlanmamış başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

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