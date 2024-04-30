Ev olmak isteyene yeni fırsat! 50 bin konut için imza atıldı

İstanbul'da kentsel dönüşüm hızlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yönetilen KİPTAŞ, mega kentte yeni projeler başlatmayı planlıyor. İstanbullular, Kartal, Sarıyer ve Beykoz'da uygulanacak projelere büyük ilgi gösterdi.

KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, dönüşüm hedeflerinin yüksek olduğunu belirtti ve önümüzdeki dönemde en az 50 bin bağımsız birimin dönüştürüleceğini söyledi.

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50 bin yeni konut için sözleşmeler imzalandı! Ali Kurt, "50 bin riskli bağımsız birimi yerinde dönüştürmek için çalışacağız" diyerek kentsel dönüşümün önemini vurguladı ve kamu bankalarının bu süreçte oynadığı rolü vurguladı. Kurt, kamu bankalarının önceki hatalardan kaçınması gerektiğini söyledi.

Yeni dönemde hedefimiz yüksek! En az 50 bin riskli bağımsız birimi yerinde dönüştürmek için çalışacağız" dedi. Bir kez daha kepçe darbesiyle yıkılan binaların yeniden inşa edilmesinin İstanbul'un geleceği için hayati önem taşıdığını söyledi.

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Kurt, kamu bankalarının kentsel dönüşüm sürecinde vatandaşların borç yükünden kurtulması için büyük sorumluluk düştüğünü belirtti. Bu nedenle, bu bankaların dönüşüm projelerine yardımcı olması gerektiğini söyledi. İstanbul'un riskli yapılarının dönüştürülmesi sürecinde KİPTAŞ, yeni projelerle modern, güvenli yaşam alanları oluşturmayı amaçlıyor.