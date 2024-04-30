Emekliye 8500 TL verilecek! Hemen bankanızdan başvuru yapın

Başvuru yapan emeklilere 8 bin 500 TL ödeme yapılacak. Online olarak her emekli başvuru yapabilecek.

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Emekliye 8500 TL verilecek! Hemen bankanızdan başvuru yapın

Kampanya, çalışanların yüzünü güldürecek! 8000.500 TL ödeme başladı! Haberimizden tüm ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

Emeklilere 8 Bin 500 TL Kredi Fırsatı

Ziraat Bankası, emekli vatandaşların para sıkıntısı günden güne artmaya devam ederken, en popüler kamu bankalarından biri olarak emekli müşterilerini sevindirdi. Nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyen emeklilere özel olarak tasarlanan kredi kampanyasında 8 bin 500 TL ödeme yapılıyor.

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Krediden yararlanmak için başvurular, bankanın şubelerinden veya dijital platformlardan kolayca yapılabilir. Vatandaşların başvurularını doğru ve eksiksiz bir şekilde tamamlamaları, başvurularının doğru bir şekilde değerlendirilmesi için çok önemlidir. Tüm emekli vatandaşlar bankanın müşterisi olmaları durumunda 8 bin 500 TL kredi alabiliyorlar.

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