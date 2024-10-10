  1. Anasayfa
  2. İç Haberler
  3. Son dakika haberi! Köfteci Yusuf'tan Domuz eti açıklaması! Ürünlerimizde...

Son dakika haberi! Köfteci Yusuf'tan Domuz eti açıklaması! Ürünlerimizde...

Son dakika haberi: Köfteci Yusuf'tan Domuz eti açıklaması geldi, ''Ürünlerimizde Domuz eti yoktur, hatalı tahlil edilmiştir''

Son dakika haberi! Köfteci Yusuf'tan Domuz eti açıklaması! Ürünlerimizde...
Yayınlanma:

Son dakika haberi: Köfteci Yusuf'tan Domuz eti açıklaması geldi, ''Ürünlerimizde Domuz eti yoktur, hatalı tahlil edilmiştir''

Köfteci Yusuf’ta yapılan denetimlerde, numune olarak alınan dana eti döneri ve tüketime hazır pişmiş köftede domuz etine rastlandığı iddia edilmişti. Söz konusu haberlerin ardından firmanın sahibi Yusuf Akkaş tarafından kamuoyuna bir açıklama yayınlandı.
Yusuf Akkaş, ''Ürünlerimizde Domuz eti yoktur, hatalı tahlil edilmiştir'' diyerek açıklamalarına devam etti.

İŞTE O AÇIKLAMA!

Son dakika haberi! Köfteci Yusuf'tan Domuz eti açıklaması!

Son dakika haberi! Köfteci Yusuf'tan Domuz eti açıklaması!

Türkiye'nin konuştuğu vahşette tüyler ürperten detay! İşte Sur katili Semih Çelik'in sırt çantasından çıkanlar!Türkiye'nin konuştuğu vahşette tüyler ürperten detay! İşte Sur katili Semih Çelik'in sırt çantasından çıkanlar!

Ünlü futbolcu evinin havuzunda ölü bulundu: Ölüm nedeni cinayet mi?Ünlü futbolcu evinin havuzunda ölü bulundu: Ölüm nedeni cinayet mi?

Canan Karatay o yiyecekten uzak durun dedi! Bütün hastalıkları o yiyecek tetikliyorCanan Karatay o yiyecekten uzak durun dedi! Bütün hastalıkları o yiyecek tetikliyor

Kaynak:Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
İç Haberler
Kayseri'de feci kaza: Öğretmenlerin içinde bulunduğu ticari araç kamyonla çarpıştı!
Kayseri'de feci kaza: Öğretmenlerin içinde bulunduğu ticari araç kamyonla çarpıştı!
13 polisimiz şehit olmuştu: DEM Parti İl Başkanı gözaltına alındı!
13 polisimiz şehit olmuştu: DEM Parti İl Başkanı gözaltına alındı!
Hırsızların en fazla çaldıkları araç markası belli oldu! Saniyeler içinde çalıp getiriyorlar!
Hırsızların en fazla çaldıkları araç markası belli oldu! Saniyeler içinde çalıp getiriyorlar!
Yine paylaşamadılar: Afganistan ve Pakistan sınır güçleri arasında çatışma çıktı!
Yine paylaşamadılar: Afganistan ve Pakistan sınır güçleri arasında çatışma çıktı!
Dolandırılmaktan son anda kurtuldu: Erzurum valisi vatandaşları böyle uyardı
Dolandırılmaktan son anda kurtuldu: Erzurum valisi vatandaşları böyle uyardı
Sıla bebek, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı
Sıla bebek, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı
21 yaşındaki Pelin Karaca'nın cesedi, ormanda bulundu!
21 yaşındaki Pelin Karaca'nın cesedi, ormanda bulundu!