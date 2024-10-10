Son dakika haberi! Köfteci Yusuf'tan Domuz eti açıklaması! Ürünlerimizde...

Son dakika haberi: Köfteci Yusuf'tan Domuz eti açıklaması geldi, ''Ürünlerimizde Domuz eti yoktur, hatalı tahlil edilmiştir''

Köfteci Yusuf’ta yapılan denetimlerde, numune olarak alınan dana eti döneri ve tüketime hazır pişmiş köftede domuz etine rastlandığı iddia edilmişti. Söz konusu haberlerin ardından firmanın sahibi Yusuf Akkaş tarafından kamuoyuna bir açıklama yayınlandı.

Yusuf Akkaş, ''Ürünlerimizde Domuz eti yoktur, hatalı tahlil edilmiştir'' diyerek açıklamalarına devam etti.

İŞTE O AÇIKLAMA!

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