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Ünlü futbolcu evinin havuzunda ölü bulundu: Ölüm nedeni cinayet mi?

Yunanistan Süper Ligi'ndeki Panathinaikos futbol takımında oynayan George Baldock'un dün gece evinin havuzunda ölü bulundu.

Ünlü futbolcu evinin havuzunda ölü bulundu: Ölüm nedeni cinayet mi?
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Yunanistan Süper Ligi'ndeki Panathinaikos futbol takımında oynayan George Baldock'un dün gece evinin havuzunda ölü bulundu.

Yunanistan Süper Ligi'ndeki Panathinaikos futbol takımının oyuncularından George Baldock'un dün gece evinin havuzunda ölü bulunduğu bildirildi.

Panathinaikos, X hesabından bugün yaptığı paylaşımda "George'umuzun kaybı nedeniyle çok şaşkın ve üzgünüz. Panathinaikos ailesi kendisinin talihsiz ölümü nedeniyle yasta. George Baldock'un ailesi ve sevenlerinin yanındayız." ifadeleri yer aldı.

Ünlü futbolcu evinin havuzunda ölü bulundu: Ölüm nedeni cinayet mi?

Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre Baldock'un İngiltere'de ikamet eden eşi, kendisine uzun süre telefonda ulaşamayınca Baldock'a bakması için eve tanıdık birini gönderdi. Eve gelen kişi, Yunanistan milli futbol takımında da forma giyen Baldock'u havuzda ölü buldu.

Ünlü futbolcu evinin havuzunda ölü bulundu: Ölüm nedeni cinayet mi?

Yapılan ilk adli tıp incelemesinde, cinayet şüphesi olmadığı bildirildi. 31 yaşındaki Baldock'un havuzda bulunmadan yaklaşık 5 saat önce hayatını kaybetmiş olabileceği belirtildi.

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Kaynak:AA

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