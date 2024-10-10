Türkiye'nin konuştuğu vahşette tüyler ürperten detay! İşte Sur katili Semih Çelik'in sırt çantasından çıkanlar!
Türkiye'nin konuştuğu vahşette tüyler ürperten detay! İşte Sur katili Semih Çelik'in sırt çantasından çıkanlar!
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Günlerdir Türkiye'nin günlerdir konuştuğu Edirnekapı surlarındaki vahşet ile ilgili her geçen gün yeni çarpıcı gelişmeler yaşanarak, İkbal Uzuner ile Ayşenur Halil’i vahşice katletmişti: İşte Sur katili Semih Çelik’in sırtındaki siyah çantasından çıkanlar.