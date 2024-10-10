Türkiye'nin konuştuğu vahşette tüyler ürperten detay! İşte Sur katili Semih Çelik'in sırt çantasından çıkanlar!

Yine iddiaya göre SABAH gazetesinin ulaştığı görüntülerde de yer alan siyah çantanın içerisinde sadece bıçak seti değil olayda kullandığı urgan da bulunuyordu. Çelik'in olay yerine bu malzemelerle gitmiş olması cinayeti daha önceden planlamış olabileceği iddialarını da oldukça güçlendirdi.