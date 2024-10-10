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Türkiye'nin konuştuğu vahşette tüyler ürperten detay! İşte Sur katili Semih Çelik'in sırt çantasından çıkanlar!

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Türkiye'nin konuştuğu vahşette tüyler ürperten detay! İşte Sur katili Semih Çelik'in sırt çantasından çıkanlar!
Günlerdir Türkiye'nin günlerdir konuştuğu Edirnekapı surlarındaki vahşet ile ilgili her geçen gün yeni çarpıcı gelişmeler yaşanarak, İkbal Uzuner ile Ayşenur Halil’i vahşice katletmişti: İşte Sur katili Semih Çelik’in sırtındaki siyah çantasından çıkanlar.
Türkiye'nin konuştuğu vahşette tüyler ürperten detay! İşte Sur katili Semih Çelik'in sırt çantasından çıkanlar! 1 17

İstanbul Fatih'te geçtiğimiz hafta işlenen çifte cinayet, gündemi sarstı. 19 yaşındaki Semih Çelik önce evine çağırdığı kız arkadaşı Ayşenur Halil'i öldürdü ardından ayrıldığı eski kız arkadaşı İkbal Uzuner'i Edirnekapı Surları'na çağırdı.

Türkiye'nin konuştuğu vahşette tüyler ürperten detay! İşte Sur katili Semih Çelik'in sırt çantasından çıkanlar! 2 27

Burada Semih Çelik İkbal Uzuner'i canice öldürüp surlardan aşağı atladı. Semih Kılıç ve iki kız arkadaşını birbirine bağlayan siyah kıyafetler ise dikkatlerden kaçmadı.

Türkiye'nin konuştuğu vahşette tüyler ürperten detay! İşte Sur katili Semih Çelik'in sırt çantasından çıkanlar! 3 37

BABASINA BİLE DOKUNDURMAMIŞTI

İddiaya göre o çantanın içerisinde Semih Çelik'in kasaplık yaptığı dönemde kullandığı ve sürekli odasında sakladığı bıçak seti vardı.

Türkiye'nin konuştuğu vahşette tüyler ürperten detay! İşte Sur katili Semih Çelik'in sırt çantasından çıkanlar! 4 47

Çelik'in babası emniyete verdiği ifadesinde; "Kasapta çalışırken aldığı bıçakları odasında tutardı. Bize dokunmak istediğimiz de ise sinirlenip dokunmamıza izin vermezdi" demişti. Çelik'in babasına bile dokundurmadığı o bıçaklarla olay yerine gittiği iddia edildi.

Türkiye'nin konuştuğu vahşette tüyler ürperten detay! İşte Sur katili Semih Çelik'in sırt çantasından çıkanlar! 5 57

Yine iddiaya göre SABAH gazetesinin ulaştığı görüntülerde de yer alan siyah çantanın içerisinde sadece bıçak seti değil olayda kullandığı urgan da bulunuyordu. Çelik'in olay yerine bu malzemelerle gitmiş olması cinayeti daha önceden planlamış olabileceği iddialarını da oldukça güçlendirdi.

Türkiye'nin konuştuğu vahşette tüyler ürperten detay! İşte Sur katili Semih Çelik'in sırt çantasından çıkanlar! 6 67

DİJİTAL MATERYALLER İNCELENİYOR

Öte yandan olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürüyor. Soruşturma kapsamında gençlerin kullandığı dijital materyallerin inceleme altına alındığı bildirildi.

Türkiye'nin konuştuğu vahşette tüyler ürperten detay! İşte Sur katili Semih Çelik'in sırt çantasından çıkanlar! 7 77

KAYNAK: SABAH

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