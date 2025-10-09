  1. Anasayfa
Son dakika... Altındaki rekor rallisi sonrası bir zirve de gümüşten geldi. Ons gümüş ilk kez 50 doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yükseğini gördü.

Son dakika... Altındaki rekor rallisi sonrası bir zirve de gümüşten geldi. Ons gümüş ilk kez 50 doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yükseğini gördü.

Altın fiyatları 4 bin doların üzerinde tutunmaya devam ederken, gümüş fiyatlarında da rekor görüldü.

Son dakika! Gümüş fiyatları atağa geçti: Rekor kırarak 50 doları aştı

Gümüş fiyatları, altının rekor kıran rallisi, artan yatırımcı talebi ve arz açığı ile desteklenerek rekor seviyelere ulaştı.

Ons gümüş ilk kez 50 doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yükseğini gördü.

Gümüş fiyatları bu yıl yüzde 73 yükseliş yaşadı.

Bağımsız analist Ross Norman, "Gümüş piyasasıyla ilgili ilginç olan, net uzun pozisyonların yalnızca mütevazı bir şekilde yüksek olması, bu nedenle bu ralli spekülatif ilgiye dayanmıyor" dedi.

