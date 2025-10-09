Pendik’te 38. Ahilik Haftası büyük bir coşkuyla kutlandı

38. Ahilik Haftası, AHİSİAD ve Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği bir programla, Nuri Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ev sahipliğinde coşkuyla kutlandı.

AHİSİAD Başkanı İbrahim Çam’ın, “Ahilik Işığında; Günümüz ve Geleceğimiz” başlıklı konuşmasının da yer aldığı Ahilik teşkilatının kuruluşu, tarihçe ve öğretilerinin anlatıldığı etkinlik yoğun bir katılıma sahne oldu.

Programa; Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Tüzek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vekili Avni Er, İlçe Jandarma Komutanı J. Ütğm. Fatih Tiril, AHİSİAD Başkanı İbrahim Çam ve yönetimi ile birlikte çok sayıda okul müdürü, eğitimciler ve öğrenciler katıldı.

Duaların okunmasıyla başlayan 38. Ahilik Haftası Kutlama Programı, AHİSİAD Başkanı İbrahim Çam, “Ahilik Işığında; Günümüz ve Geleceğimiz” başlıklı konuşmasıyla devam etti. Başkan İbrahim Çam, konuşmasında Ahiliğin tarihsel köklerine ve günümüzdeki toplumsal yansımalarına değindi.

Programda söz alan Kaymakam Mehmet Yıldız, belediye başkan yardımcısı Nuri Tüzek ve protokol üyeleri ise konuşmalarında, ahilik kültürünün dürüstlük, dayanışma ve meslek ahlakı ilkelerinin önemine vurgu yaptı.

Konuşmaların ardından sahne alan öğrencilerin hazırladığı, Ahilik teşkilatının kuruluş dönemlerini anlatan tiyatro gösterisi büyük beğeni topladı. Gösterinin ardından geleneksel Şed Kuşatma Töreni gerçekleştirildi. Ayrıca Velibaba Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin halk oyunları gösterisi de programa renk kattı.

Etkinliğin sonunda öğrencilerin hazırladığı bilişim projeleri sergisini gezen kaymakam Mehmet Yıldız, belediye başkan yardımcısı Nuri Tüzek, AHİSİAD Başkanı İbrahim Çam ve protokol üyeleri, gençlerin çalışmalarını inceleyerek projeler hakkında bilgi aldılar.

