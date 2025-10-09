  1. Anasayfa
  2. Yerel
  3. Pendik’te 38. Ahilik Haftası büyük bir coşkuyla kutlandı

Pendik’te 38. Ahilik Haftası büyük bir coşkuyla kutlandı

38. Ahilik Haftası, AHİSİAD ve Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği bir programla, Nuri Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ev sahipliğinde coşkuyla kutlandı.

Pendik’te 38. Ahilik Haftası büyük bir coşkuyla kutlandı
Yayınlanma:

Pendik’te 38. Ahilik Haftası büyük bir coşkuyla kutlandı

38. Ahilik Haftası, AHİSİAD ve Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği bir programla, Nuri Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ev sahipliğinde coşkuyla kutlandı.

AHİSİAD Başkanı İbrahim Çam’ın, “Ahilik Işığında; Günümüz ve Geleceğimiz” başlıklı konuşmasının da yer aldığı Ahilik teşkilatının kuruluşu, tarihçe ve öğretilerinin anlatıldığı etkinlik yoğun bir katılıma sahne oldu.

125209-2.jpg

38. Ahilik Haftası, AHİSİAD ve Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği bir programla, Nuri Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ev sahipliğinde coşkuyla kutlandı.

125233-5.jpg

AHİSİAD Başkanı İbrahim Çam’ın, “Ahilik Işığında; Günümüz ve Geleceğimiz” başlıklı konuşmasının da yer aldığı Ahilik teşkilatının kuruluşu, tarihçe ve öğretilerinin anlatıldığı etkinlik yoğun bir katılıma sahne oldu.

125257-33.jpg

Programa; Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Tüzek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vekili Avni Er, İlçe Jandarma Komutanı J. Ütğm. Fatih Tiril, AHİSİAD Başkanı İbrahim Çam ve yönetimi ile birlikte çok sayıda okul müdürü, eğitimciler ve öğrenciler katıldı.

125322-3.jpg

Duaların okunmasıyla başlayan 38. Ahilik Haftası Kutlama Programı, AHİSİAD Başkanı İbrahim Çam, “Ahilik Işığında; Günümüz ve Geleceğimiz” başlıklı konuşmasıyla devam etti. Başkan İbrahim Çam, konuşmasında Ahiliğin tarihsel köklerine ve günümüzdeki toplumsal yansımalarına değindi.

125350-4.jpg

Programda söz alan Kaymakam Mehmet Yıldız, belediye başkan yardımcısı Nuri Tüzek ve protokol üyeleri ise konuşmalarında, ahilik kültürünün dürüstlük, dayanışma ve meslek ahlakı ilkelerinin önemine vurgu yaptı.

125411-7.jpg

Konuşmaların ardından sahne alan öğrencilerin hazırladığı, Ahilik teşkilatının kuruluş dönemlerini anlatan tiyatro gösterisi büyük beğeni topladı. Gösterinin ardından geleneksel Şed Kuşatma Töreni gerçekleştirildi. Ayrıca Velibaba Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin halk oyunları gösterisi de programa renk kattı.

125425-8.jpg

Etkinliğin sonunda öğrencilerin hazırladığı bilişim projeleri sergisini gezen kaymakam Mehmet Yıldız, belediye başkan yardımcısı Nuri Tüzek, AHİSİAD Başkanı İbrahim Çam ve protokol üyeleri, gençlerin çalışmalarını inceleyerek projeler hakkında bilgi aldılar.

Bölge Gündem. com / Editör: Muhammed Ali Kanıçok - Yerel

Kaynak:Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Yerel
İBB, Pendik Belediyesinin 'Memleket günleri' etkinliğine gerekçe göstermeden izin vermedi
İBB, Pendik Belediyesinin 'Memleket günleri' etkinliğine gerekçe göstermeden izin vermedi
Başkan Eren Ali Bingöl'den Bir örnek proje daha: Bir barınak değil, yaşam alanı inşa ediyoruz
Başkan Eren Ali Bingöl'den Bir örnek proje daha: Bir barınak değil, yaşam alanı inşa ediyoruz
“Pendik’te Şenlik Var” Projesi Yoğun Katılımla Açıldı
“Pendik’te Şenlik Var” Projesi Yoğun Katılımla Açıldı
Pendik Yeni Emniyet Müdürü Dolunay Kaya oldu: Yeni Müdürden Kaymakama Ziyaret
Pendik Yeni Emniyet Müdürü Dolunay Kaya oldu: Yeni Müdürden Kaymakama Ziyaret
CHP Pendik İlçe Başkanını Seçti: Niyazi Güneri İle Yola Devam Dedi
CHP Pendik İlçe Başkanını Seçti: Niyazi Güneri İle Yola Devam Dedi
Pendik'ten Gazze'ye Gönül Köprüsü' programına dev katılım!
Pendik'ten Gazze'ye Gönül Köprüsü' programına dev katılım!
Tuzla’da ‘Eskiden Yeniye Dönüşüm’ rüzgârı: 2. El Çarşısı başlıyor
Tuzla’da ‘Eskiden Yeniye Dönüşüm’ rüzgârı: 2. El Çarşısı başlıyor