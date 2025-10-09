  1. Anasayfa
  Çöp kamyonunda akıl almaz cinayet: Bir gün önce video çektiği mesai arkadaşını acımasızca katletti!

Çöp kamyonunda akıl almaz cinayet: Bir gün önce video çektiği mesai arkadaşını acımasızca katletti!

Antalya'da Manavgat Belediyesi temizlik işleri çalışanı, birlikte çöp toplamaya çıktığı kamyon şoförünü aralarında çıkan tartışmada boğazından bıçaklayarak öldürdü.

Çöp kamyonunda akıl almaz cinayet: Bir gün önce video çektiği mesai arkadaşını acımasızca katletti!
Çöp kamyonunda akıl almaz cinayet: Bir gün önce video çektiği mesai arkadaşını acımasızca katletti!

Antalya'da Manavgat Belediyesi temizlik işleri çalışanı, birlikte çöp toplamaya çıktığı kamyon şoförünü aralarında çıkan tartışmada boğazından bıçaklayarak öldürdü. Görgü şahidi, "Araçtan inip çöp alırken kamyondan sesler geldi. Bakınca kamyonun kabinince boğuştuklarını gördüm" dedi. Taraflar arasında 2 gün önce de tartışma yaşandığı öğrenildi.
Antalya'da Manavgat Belediyesi temizlik işleri çalışanları Gökhan M. (41) ve Nurullah G. sabah saatlerinde Mehmet Özkaynak'ın (46) kullandığı çöp toplama aracıyla kırsal mahallelere doğru yola çıktı.

Çöp kamyonunda akıl almaz cinayet: Bir gün önce video çektiği mesai arkadaşını acımasızca katletti!

MESAİ ARKADAŞINI BOYNUNDAN BIÇAKLAYIP KAÇTI

Araç Hacıisali Mahallesi'ne doğru ilerlerken şoför Mehmet Özkaynak ve Gökhan M. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Gökhan M., Mehmet Özkaynak'ı boynundan bıçaklayıp kaçtı.

Bu sırada yol kenarındaki çöpleri araca yüklemeye çalışan Nurullah G.'nin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Özkaynak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemenin ardından Özkaynak'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Çöp kamyonunda akıl almaz cinayet: Bir gün önce video çektiği mesai arkadaşını acımasızca katletti!

"SES GELİNCE BAKTIM, KAMYONDA BOĞUŞUYORLARDI"

Nurullah G., verdiği ifadesinde Sülek-Hacıisali mahalleleri arasındaki yolda çöp almak için araçtan uzaklaştığını belirterek, "Araçtan inip çöp almaya yöneldiğim sırada kamyondan sesler geldi. Bunun üzerine 'Ne oluyor?' diye geriye geldim. Kamyonun kabininde Mehmet Özkaynak ve Gökhan M. boğuşuyordu. Kapıyı açınca şoför Mehmet Özkaynak'ın koltukta yattığını gördüm. Bu sırada Gökhan M. kaçmıştı" dedi.

2 GÜN ÖNCE TARTIŞMA YAŞAMIŞLAR

Diğer taraftan Mehmet Özkaynak ve Gökhan M. arasında 2 gün önce tartışma yaşandığı öğrenildi. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekipleri kaçan Gökhan M.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Çöp kamyonunda akıl almaz cinayet: Bir gün önce video çektiği mesai arkadaşını acımasızca katletti!

CİNAYETTEN KISA SÜRE ÖNCE BERABER VİDEO ÇEKMİŞLER

Öte yandan Mehmet Özkaynak ile Gökhan M.'nin bilinmeyen bir sebepten dolayı önceki gün tartıştıkları daha önce ise cinayet zanlısı Gökhan M., olaya şahit olan Nurullah G. ve hayatını kaybeden Mehmet Özkaynak'ın bir arada video çekerek paylaşım yaptığı öğrenildi.

