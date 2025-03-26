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Son dakika: Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen tutuklandı

Son dakika: Isparta'da gözaltına alınan Gelendost ilçesinin Belediye Başkanı Mustafa Özmen ile adliyede görevli şüpheli tutuklandı.

Son dakika: Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen tutuklandı
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Son dakika: Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen tutuklandı

Isparta'da gözaltına alınan Gelendost ilçesinin Belediye Başkanı Mustafa Özmen ile adliyede görevli şüpheli tutuklandı.

Yalvaç Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Belediye Başkanı Özmen, Yalvaç Adliyesi personeli R.B, belediye başkanının babası M. Özmen annesi Ş. Özmen, belediye özel kalem personeli H.B. ve esnaf Y.K’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Son dakika: Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen tutuklandı

Yalvaç Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden esnaf Y.K, tanık sıfatıyla ifadesine başvurulduktan sonra serbest bırakıldı. Belediye personeli H.B. de savcılık sorgusunun ardından salıverildi.

"Rüşvet", "zimmet" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından tutuklandı

Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan zanlılardan Özmen ile R.B. "rüşvet", "zimmet" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından tutuklandı, belediye başkanının anne ve babası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Isparta Valiliği, Özmen ve 5 şüphelinin 24 Mart'ta polis ekiplerince gözaltına alındığını duyurmuştu.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İYİ Parti'den Gelendost Belediye Başkanı olarak seçilen Özmen, 20 Ocak 2025'te partisinden istifa etmişti.

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Kaynak:AA

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