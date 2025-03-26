Enerji Bakanı açıkladı: Elektriğe zam iddialarına işte o yanıt...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan'dan elektrik fiyatlarına 1 Nisan tarihinden itibaren zam geleceği iddiasına açıklama geldi...

Elektrik tarifelerine 1 Nisan itibarıyla zam geleceği iddia edildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Elektriğe zam olacak mı?” sorusuna “Bakacağız, değerlendireceğiz” cevabını verdi.

Türkiye'de elektrik fiyatlarına 1 Nisan tarihinden itibaren zam geleceği iddia ediliyordu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı zam iddialarını yanıtladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, zam iddialarına “Bakacağız, değerlendireceğiz” yanıtını verdi.

Konut ve sanayi aboneleri için elektrik tüketimi bedelinde yüzde 25 zam olacağı iddia edilmişti.

SON ZAM TEMMUZ AYINDAYDI

Elektriğe son olarak 1 Temmuz'dan itibaren yüzde 20 ile yüzde 38 arasında değişen oranlarda zam yapılmıştı.

Zam sonrası 100 kilowatt tüketim yapan bir hanenin tüketim bedeli yüzde 38 artarak 207,33 liraya yükselmişti.

Elektrik tarifeleri her ay EPDK tarafından belirleniyor. Bu nedenle 1 Nisan'da elektrik tarifelerine yönelik bir karar alınması bekleniyor.

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